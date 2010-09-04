В США продают редкий суперкар Bizzarrini 5300 Strada за $1,6 млн - Горячие новости | MMGP
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В США продают редкий суперкар Bizzarrini 5300 Strada за $1,6 млн

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В США продают редкий суперкар Bizzarrini 5300 Strada за $1,6 млн


В США продают крайне редкий спорткар – Bizzarrini 5300 Strada 1966 года.

Автомобиль выставил дилер коллекционных автомобилей Aston Martin of New England, пишет «Автоцентр».

Оценили машину в очень приличную сумму – $1,65 млн. Для такого ценника у продавцов есть несколько вполне объективных факторов, пишет автоиздание.

Во-первых, Bizzarrini 5300 Strada – автомобиль крайне редкий, всего итальянская марка выпустила 133 экземпляра этой модели с 1965 по 1968 год, а уже в следующем году Bizzarrini прекратила существование как производитель серийных автомобилей.


Во-вторых, это, возможно, последняя Bizzarrini 5300 Strada сохранившая полностью оригинальное состояние.

В-третьих, автомобиль несмотря на достаточно почтенный возраст успел наездить всего 14 300 километров за 51 год своей жизни.


Автомобили Bizzarrini строил инженер Джотто Биззарини. Модель 5300 Strada комплектовалась 5,4-литровой V-образной «восьмеркой» от Chevrolet Corvette. Мощность силовой установки составляла 370-385 лошадиных сил.


Была еще трековая версия Corsa, движок которой имел отдачу 405 лошадиных сил.

Суперкар оснащался механической «четырехступкой» BorgWarner, дисковыми тормозами от Dunlop, самоблокирующимся дифференциалом, а задняя подвеска была построена по достаточно распространенной для спорткаров того времени полунезависимой схеме «Де Дион».

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