INVESTORS - Investors.rip - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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INVESTORS - Investors.rip

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:53
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар SeoPilot
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.08.2007
Сообщений: 411
Благодарностей: 69
УГ: 0
КП: 0.076
INVESTORS - Investors.rip
Новый проект/я не админ
Старт: 02.12.2017

Легенда проекта
Цитата:
Наша компания предоставляет инвестиционные услуги по Cryptocurrency. В последние годы Cryptocurrency стала довольно популярной, и она всегда была полезной для инвесторов. Наша цель как компании - помочь вам получить стабильный доход с нашими инвестиционными планами.
Мой вклад: 50$
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5.5% в день
от 10$ до 50 000$
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14:41 03.12.17 Transfer 197182286 U16760815

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SeoPilot на форуме  
Старый Сегодня, 18:55
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 07.12.2015
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: INVESTORS - Investors.rip
Очень крутой проект,всем советую binomo-club.info
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KoTKV на форуме  
Старый Сегодня, 19:06
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар GSMM
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.11.2017
Сообщений: 19
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 1
КП: 0.000
Re: INVESTORS - Investors.rip
Мой вклад

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GSMM на форуме  
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