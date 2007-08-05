INVESTORS - Investors.rip - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Новый проект/я не админ
Легенда проекта
Старт: 02.12.2017
Мой вклад:
Цитата:
|
Наша компания предоставляет инвестиционные услуги по Cryptocurrency. В последние годы Cryptocurrency стала довольно популярной, и она всегда была полезной для инвесторов. Наша цель как компании - помочь вам получить стабильный доход с нашими инвестиционными планами.
50$
Маркетинг
5.5% в день
от 10$ до 50 000$
на 30 дней
105.5% через день
от 500$ до 50 000$
на 1 день
140% через 5 дней
от 1000$ до 50 000$
на 5 дней
Реф.
бонус: 5%-2%-1%
Вывод: В любое время
Мин. вывод: $1
Мин. вклад: $10
Макс. вклад: $50000
Депозит: Включён в выплаты
Тип выплат: Инстант
Начисление: 5 дней в неделю
Защита от DDoS
SSL-шифрование
Верифицированные кошельки
Лицензионный скрипт
Уникальный дизайн
Онлайн - чат
14:41 03.12.17 Transfer 197182286 U16760815
FINANCIAL INVESTORS GROUP LIMITED -50.25
Sent Payment 50.00 USD to account U16760815. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to investors.rip User bromonitorcom.