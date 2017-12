INVESTORS - Investors.rip - HYIP от 61% в месяц | MMGP

SeoPilot Премиум



INVESTORS - Investors.rip Новый проект/я не админ

Старт: 02.12.2017

Легенда проекта

Цитата: Наша компания предоставляет инвестиционные услуги по Cryptocurrency. В последние годы Cryptocurrency стала довольно популярной, и она всегда была полезной для инвесторов. Наша цель как компании - помочь вам получить стабильный доход с нашими инвестиционными планами. Мой вклад: 50$

Маркетинг

5.5% в день

от 10$ до 50 000$

на 30 дней

105.5% через день

от 500$ до 50 000$

на 1 день

140% через 5 дней

от 1000$ до 50 000$

на 5 дней





Реф. бонус: 5%-2%-1%

Вывод: В любое время

Мин. вывод: $1

Мин. вклад: $10

Макс. вклад: $50000

Депозит: Включён в выплаты

Тип выплат: Инстант

Начисление: 5 дней в неделю



Защита от DDoS

SSL-шифрование

Верифицированные кошельки

Лицензионный скрипт

Уникальный дизайн

Онлайн - чат







14:41 03.12.17 Transfer 197182286 U16760815



FINANCIAL INVESTORS GROUP LIMITED -50.25



Sent Payment 50.00 USD to account U16760815. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to investors.rip User bromonitorcom.





