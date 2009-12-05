ICO BHT (Баунти Хантер Токены)-инвестирование с возможностью заработка без вложений. - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

Дамы и господа!!!Всем ,кто интересуется миром криптовалют,представляю платформу BountyHunter.
BountyHunter предоставляет возможность получать криптовалюту в виде Bitcoin, Ethereum, а также токенов разных компаний, не инвестируя. Всё, что от Вас требуется, это выполнять простые задания. За каждое задание Вы можете получить определенную награду.На платформе абсолютно каждый сможет получать прибыль, так как сможет найти задание, которое ему по силам.
Все проекты, которые будут размещаться на площадке, проходят аналитическую проверку — это Ваша гарантия того, что проект, который Вам платит, не сгорит за пару дней.
При желании можно инвестировать.
Стоимость токена: 1 BHT = 1 $.
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