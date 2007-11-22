Cryptomix.me - Мошеннически, SCAM, кинули на 2828$ и поставили в игнор! - Черный список сервисов криптовалют | MMGP
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Cryptomix.me - Мошеннически, SCAM, кинули на 2828$ и поставили в игнор!

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Старый Сегодня, 18:29
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 03.12.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
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Cryptomix.me - Мошеннически, SCAM, кинули на 2828$ и поставили в игнор!
Хочу поделиться своей печальной историей инвестиций в систему доверительного управления (или мошенническую пирамиду) cryptomix.me. Эта пирамида работает до сих пор и возможно ещё разводит людей, не вкладывайте туда свои средства! Надеюсь моя история поможет их прикрыть и наказать.

Тут раскажу историю вкратце. Более полную историю (описанную в вордовском документе) и скрины переписок с админами-мошениками, моих переводов вы найдете в архиве по ссылке с гугл диска drive.google.com/file/d/1slL0yVNUqGGiqXEiVlmwQYKT5dmv9J8L/view

Все началось с того что я случайно в интернете нашел их сайт, заинтересовался. Подписался на их Telegram чат. В нем каждый мог задавать свои вопросы. Я начал задавать много вопросов касательно технической части, как оплатить и т.д. Мне в личку написал один из админов @mrttxx (контакт в телеграме) и ответил на все вопросы.

Я сделал первую инвестицию в 25$. По их тарифам инвестиции от 10-100$ давали бы 1% в сутки, 100-1000$ 2% в сутки, 1000-5000$ 4% в сутки.

Отзывов о проекте я так и не нашел (и сейчас понимаю, что это был изначально плохой знак), но решил проинвестировать до 100$. Выплаты шли регулярно, все было хорошо. В течении месяца я довел свой депозит до 1000$ и мне капал доход 30$ в сутки.

Через какое-то время общий телеграм чат был удален, поскольку люди писали туда много негатива, типа что невозможно такие проценты зарабатывать. И был создан другой чат, где уже только постят новости и писать люди туда ничего не могут. В этот чат инвесторы могли запостить свои скриншоты со счёта. Там была информация, например: вложил 1000$, заработано в проекте 400$, баланс 60$.

А теперь суть развода:

Я тоже решил скинуть свой скриншот счёта админу, чтобы он запостил его в том чате. Она запостил и позднее задал вопрос: интересно ли мне было бы стать представителем их компании в моем городе?

Я поинтересовался какие будут обязанности и какие доходы. Он очень сладко описал картинку, что у меня будет свой офис, который снимет компания, я приеду в Москву к ним на обучение бесплатное, что буду получать до 15% от приведения новых инвесторов и мне повысят суточную доходность до 5%. НО при одном условии: нужно дойти до вклада в 5000$ чтобы я мог быть представителем. И был указан конкретный срок, до 10 декабря 2017 нужно вложить эти деньги, чтобы "руководство" якобы одобрило мою кандидатуру.

И что эта должность очень востребована, что её легко могут забрать другие, что некоторые люди себе берут по 2 города сразу и т.д.
Блин, какой же я был наивный))

И я решил попробовать, пойти по такой схеме: вложить ещё 2200$ которые смог найти под залог ценного имущества и реинвестированием дойти до суммы 5000$ на счету.

Но в личной переписке админ @mrttxx попросил скинуть деньги на их кошелек AdvancedСash на прямую, а не через телеграм бота, чтобы типа не платить комиссию 55$ и он пообещал ещё +5% к моему платежу, чтобы я точно успел до 10.12.2017 накопить на своём счету 5000$.

И на этом все закончилось. Деньги на мой счёт в телеграм боте так и не поступили. Два дня они морочили мне голову что какие-то технические работы идут и пока не могут деньги зачислиться, что нужно ждать.

А в конце вообще загнали, что нужно чтобы я приехал в Москву к ним ещё 500$ залога заплатить, якобы мои намерения приехать серьезные. Я отказался и они пропали. Удалили все свои сообщения, но часть я успел заскринить. И поставили меня в игнор.

Как ни странно от инвестированной ранее 1000$ ещё один раз пришла выплата 30$ (и суммарно из 1000 мне вернулось только 400$ на тот момент), но на след день, когда я написал им через форму связи в VK с вопросом когда они зачислится мой перевод, они и эти выплаты мне отключили, гады!!!


Если у кого-то есть связи или знакомые которые могли бы помочь в решении моего вопроса по возврату средств или наказанию мошенников, буду Вам очень благодарен. Не жалко будет даже заплатить оговоренный % с возвращённой суммы.
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