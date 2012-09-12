В английском банке сказали, что биткойн не угроза для экономики мира - Bitcoin | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,151 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В английском банке сказали, что биткойн не угроза для экономики мира

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:15
#1
Rich_and_Free
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,562
Благодарностей: 8,204
УГ: 29
КП: 0.202
подарки
награды Волшебный горшочек 
В английском банке сказали, что биткойн не угроза для экономики мира
Биткойны не представляют собой существенную угрозу экономикой сфере мира и институтам финасов, сказано заместителем президента в Банке сэром Джоном Канлиффом.
Биткойн достаточно небольшой, чтобы угрожать экономике мира. Инвесторам необходимо приступить к проведению всестороннего анализа причин того, что криптовалюты набирают рост с огромной скоростью, чтобы избегать появления рисков, сказано им в беседе с BBC Radio 5 Live.

Это не стало размером в риске макроэкономики для экономической отрасли мира. Однако, когда стоимость продолжает с такой скоростью увеличиваться, инвесторы обязаны много работать. Это не является валютой в общем принятии. Отсутствует центральный банк, который находится за ней. Биткоин более подобен товару, сказал Канлифф.
В продолжение некоторого времени стоимость на биткоин продолжает увеличиваться. Потому, многие аналитики с экспертами должны думать про то, до какой степени она сможет увеличиться в скором будущем.

Том Ли, который является стратегом с Уолл-стрит, сказал, что стоимость на биткойн сможет достичь шести тысяч долларов к наступлению середины 2018 года. К началу 2022 года цена на монету способна увеличиться до двадцати пяти тысяч долларов. Майк Новограц, который уважает криптовалюты, полагает, что в период 2018 года биткойн сможет достигнуть сорока тысяч долларов.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ И РЕФБЭК КАЖДОМУ🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции🔥Инвестирую тут MONHYIP
Проверяй хайпы на HYIP.LIFE
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
moskva вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Самые несчастные экономики мира 2016 года Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 1 17.02.2016 12:23
Определены самые слабые экономики мира Gosha77 Новости в мире финансов и инвестиций 21 13.07.2015 12:26
Всемирный банк прогнозирует рост экономики мира на 15-20% из-за снижения цен на нефть assss Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.01.2015 06:30
Страны мира обеспокоены признаками замедления глобальной экономики Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 4 14.10.2014 16:34
Ведущие экономики мира: прогноз ухудшен Милаф Новости в мире финансов и инвестиций 5 16.09.2014 16:09

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Сбербанк создаст собственное агентство недвижимости
От moskva в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар schah2000
Верите ли Вы в инопланетян?
От schah2000 в разделе «Непознанное»
Аватара нет
Возьму кредит 40 WMZ/1.25%/21дн.
От S500 в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
ПАММ-счет Ellephant:340313 (Alpari)
От johnefimov в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар chu
Лотерея Победа - lotopobeda.ru - государственная лотерея
От chu в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
.     
Пользователей
433,151
Тем
502,459
Сообщений
12,606,441

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram