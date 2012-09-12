В английском банке сказали, что биткойн не угроза для экономики мира - Bitcoin | MMGP

Биткойны не представляют собой существенную угрозу экономикой сфере мира и институтам финасов, сказано заместителем президента в Банке сэром Джоном Канлиффом.
Биткойн достаточно небольшой, чтобы угрожать экономике мира. Инвесторам необходимо приступить к проведению всестороннего анализа причин того, что криптовалюты набирают рост с огромной скоростью, чтобы избегать появления рисков, сказано им в беседе с BBC Radio 5 Live.
Это не стало размером в риске макроэкономики для экономической отрасли мира. Однако, когда стоимость продолжает с такой скоростью увеличиваться, инвесторы обязаны много работать. Это не является валютой в общем принятии. Отсутствует центральный банк, который находится за ней. Биткоин более подобен товару, сказал Канлифф.
В продолжение некоторого времени стоимость на биткоин продолжает увеличиваться. Потому, многие аналитики с экспертами должны думать про то, до какой степени она сможет увеличиться в скором будущем.
Том Ли, который является стратегом с Уолл-стрит, сказал, что стоимость на биткойн сможет достичь шести тысяч долларов к наступлению середины 2018 года. К началу 2022 года цена на монету способна увеличиться до двадцати пяти тысяч долларов. Майк Новограц, который уважает криптовалюты, полагает, что в период 2018 года биткойн сможет достигнуть сорока тысяч долларов.
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