Братья Уинклвосс — первые Биткоин миллиардеры - Bitcoin | MMGP

Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, рассказавшие о своих инвестициях в криптовалюту в 2013 году, стали первыми в мире биткоиновыми миллиардерами. Об этом сообщает The Telegraph. О том, что Уинклвосс инвестировали в биткоины около $11 млн, стало известно в 2013 году. Спустя четыре года стоимость их криптовалютных активов выросла до $1 млрд, пишет издание. Согласно данным торгов, сейчас биткоин стоит $11 705. Ранее братья планировали открыть биржевой инвестиционный фонд с использованием биткоинов, однако им не удалось получить одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В марте Уинклвосс получили отказ, и это обрушило курс биткоина на 16%. В SEC заявили, что инициатива предпринимателей противоречит секции 6 Закона о бирже, согласно которой правила обмена ценных бумаг должны «предотвращать мошенничество и манипулирование, а также защищать инвесторов и общественные интересы». В минувшую пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила, что разрешает торговлю фьючерсами на биткоин на биржах. Чикагская CME Group, крупнейший в мире бирежвой оператор, начнет торговать фьючерсами с 18 декабря. Дата начала торгов на бирже CBOE Global Markets пока не названа. Еще одна площадка, Cantor Exchange, получила разрешение на продажу бинарных опционов на биткоины. Братья-близнецы Уинклвосс стали известны благодаря конфликту с основателем Facebook Марком Цукербергом. В 2002 году они создали социальную сеть HarvardConnection. В 2004 году предприниматели подали на...
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