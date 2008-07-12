Bitcoin Cash ждет «радужное» будущее - Bitcoin | MMGP

Bitcoin Cash существует уже почти четыре месяца, поскольку в последнее время в сеть Bitcoin Cash было добавлено больше поддержки и инфраструктуры, многие сторонники BCH с оптимизмом смотрят на будущее криптовалюты.
На данный момент цепочка BCH работает на уровне 12,47 процента сложности от унаследованной цепи, и на сегодняшний день это всего на 3,3 процента более выгодно, чем BTC. Операции с Bitcoin Cash неуклонно растут, так как количество транзакций в сети BCH постепенно увеличивается каждый раз. Кроме того, в следующем году команда разработчиков Bitcoin ABC планируют исправить формат адреса BCH и, возможно, даже повысить размер базового блока до 8MB.
Сейчас один токен Bitcoin Cash торгуется в районе тысячи четырехсот сорока долларов США. BCH торгуется на лучших биржах, таких как: Bithumb, Hitbtc, Bitfines, Okex, Binance и других.
Что касается инфраструктуры в Bitcoin Cash, то на этой неделе экосистема BCH получила большую поддержку от бизнес-сегмента. Например, индийский провайдер шифровальных кошельков и обменник Zebpay объявил о скором запуске BCH.
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