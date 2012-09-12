Комиссии за транзакции в сети Bitcoin снижаются - Bitcoin | MMGP

Различные источники сообщают, что по результатам анализа было установлено, средняя комиссия за транзакцию в сети Bitcoin снизилась до 3,76 доллара.
Именно эту сумму необходимо заплатить, чтобы транзакция была включена в первый добытый блок.
Количество неподтвержденных транзакций упало до 39 063, а мемпул сети Bitcoin сократился до 83MB.
Вероятнее всего к столь значимым улучшениям приводит масштабная активация протокола SegWit и при дальнейшей его интеграции ситуация будет улучшаться гораздо быстрее.
Автор: Андрей, аналитик Freedman Club Crypto News
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