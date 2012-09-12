Комиссии за транзакции в сети Bitcoin снижаются - Bitcoin | MMGP

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Комиссии за транзакции в сети Bitcoin снижаются

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Комиссии за транзакции в сети Bitcoin снижаются
Различные источники сообщают, что по результатам анализа было установлено, средняя комиссия за транзакцию в сети Bitcoin снизилась до 3,76 доллара.

Именно эту сумму необходимо заплатить, чтобы транзакция была включена в первый добытый блок.

Количество неподтвержденных транзакций упало до 39 063, а мемпул сети Bitcoin сократился до 83MB.

Вероятнее всего к столь значимым улучшениям приводит масштабная активация протокола SegWit и при дальнейшей его интеграции ситуация будет улучшаться гораздо быстрее.

Автор: Андрей, аналитик Freedman Club Crypto News

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