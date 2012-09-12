Центробанк Канады исследует возможность создания криптовалюты - Горячие новости | MMGP

Bitcoin подталкивает канадский Центробанк к активным действиям.
Банк Канады опубликовал исследование «Motivations and Implications (CBDC)» в котором рассматриваются возможности создания государственной криптовалюты, пишет Bitcoin.com.
Нужно ли безналичное общество банкам?
Авторы многостраничного труда Уолтер Энгерт и Бен С.К. Фунг исходят из последствий влияния на экономику криптовалюты Bitcoin. Возможно, считают авторы, это влияние негативное, направленное против экономики.
«Цель этого документа выявить, может ли Центробанк выпускать собственную криптовалюту с функциями сходными с теми, которыми обладают наличные, для широкого пользования», заявляют авторы.
Более широкая проблема, которую пытаются решить автор: появление безналичного общества – хороший ли это результат?
Уолтер Энгерт и Бен С.К. Фунг изучают преимущества возможной государственной альтернативы Bitcoin, в частности, транзакционные сборы могут быть меньше, чем при пользовании наличными или кредитными картами.
В исследовании акцентируется внимание на том, что выводы содержащиеся в нем не относятся к официальной политике Центробанка.
Однако, сам факт интереса регулятора к возможности создания криптовалюты говорит не просто о праздном интересе.
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