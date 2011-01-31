Samsung запатентовал идентификацию пользователей по ладони - Новости технологий и интернета | MMGP

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Samsung запатентовал идентификацию пользователей по ладони

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Samsung запатентовал идентификацию пользователей по ладони
Технологические гиганты пытаются повысить безопасность своих устройств, изобретая все новые методы биометрической идентификации. Как стало известно изданию The Verge, Samsung запатентовала сканирование ладони для аутентификации пользователей.

Патент представляет собой 42-страничный документ на корейском языке. Согласно нему, сканирование ладони станет дополнением к использованию традиционных паролей.

Если пользователь забудет пароль, система предложит ему сфотографировать ладонь с помощью задней камеры. Таким образом будет проверена его личность. Если линии на руке совпадут с теми, что хранятся в памяти смартфона, пользователю предоставят ряд подсказок, которые помогут ему вспомнить пароль.


По материалам hightech.fm
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