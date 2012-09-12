Названы регионы с наибольшими долгами по зарплате - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Названы регионы с наибольшими долгами по зарплате

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Названы регионы с наибольшими долгами по зарплате
Четыре российских региона являются лидерами по размерам просроченной задолженности по заработной плате. Об этом сообщил ТАСС руководитель Роструда Всеволод Вуколов.

«Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы задолженности приходится на Приморский и Хабаровский края, Кемеровскую и Амурскую области», — заявил он.

Вуколов отметил, что есть и другие регионы, которые формируют зарплатную задолженность. Среди них — Мурманская и Астраханская области, а также Красноярский край. Руководитель Роструда указал, что четверть из общего объема всех долгов приходится на предприятия-банкроты.

По данным ведомства, среди должников — судостроительный завод «Красные баррикады» в Астраханской области с невыплаченными 25,9 миллиона рублей, ярославский «Русьхлеб» с 62,5 миллиона рублей, «Красноярский завод монтажных заготовок — Сибтехмонтаж» — 22,8 миллиона, мурманская «Беломорская нефтебаза» — 42,6 миллиона.

В ноябре сообщалось, что сотрудники Следственного комитета по Хабаровскому краю помогли алтайским вахтовикам, которым два месяца не платили зарплату, добиться от работодателя выплат и уехать домой.

В октябре 10 человек забрались на башенный кран в Кировском районе Новосибирска и требовали погасить долги по зарплате.

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