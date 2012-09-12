Успех биткоина пробудил хакеров: криптовалютные кошельки в опасности - Горячие новости | MMGP
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Успех биткоина пробудил хакеров: криптовалютные кошельки в опасности

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Успех биткоина пробудил хакеров: криптовалютные кошельки в опасности
Биткоин, опередив наиболее смелые прогнозы аналитиков, в этот понедельник уверенно перешагнул отметку в $10 000 и продолжил свое движение к новому историческому максимуму. Несомненно, такое событие киберпреступники не оставят без внимания.

Успех биткоина и альткоинов взбудоражил весь мир. Киберпреступники, хакеры, интернет-пираты, называйте их, как хотите, тоже не дремлют и рыщут в интернете в поисках легкой добычи.

По данным американского интернет-форума SANS Technology Institute, программное обеспечение по кибербезопасности определило ботов, пытающихся сканировать информационные системы по всему миру, чтобы найти ключи к незащищенным криптовалютным кошелькам.

Эксперт SANS Technology Institute Дидье Стивенс предупреждает, что хакеры используют ПО, которое сканирует компьютеры для поиска файлов, содержащих информацию об онлайн-кошельке, помогая киберпреступникам получать к нему доступ и красть деньги. Он перечислил часто запрашиваемые хакерами файлы, логи сканирования.

Эксперт прокомментировал: «Такие запросы были замечены в начале 2013 года, но подобные случаи заметно участились после начала стремительного роста биткоина. Такого количества краж, как сейчас, я никогда не видел».

Стивенс отметил, что когда хакеры охотятся на просторах интернета за архивами биткоин-кошельков, владельцы Ethereum тоже подвержены опасности.

Киберпреступники пытаются получить доступ к локальным файлам Ethereum JSON-RPC, которые используются исключительно для доступа к онлайн-кошелькам. Обходя аутентификацию кошельков, хакеры могут контролировать пользователя Ethereum и успешно красть средства.

Пользователи, которые синхронизировали блокчейн Ethereum в своей системе, подвергаются риску, если интерфейс JSON-RPC разрешает входящие запросы. В этом случае будет полезен совет: не храните ключи и пароли к кошелькам на компьютере, запишите их на флешку.

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