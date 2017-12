Прошло десять лет после финансового кризиса. Чего бояться в будущем?Биткоин в списке - Горячие новости | MMGP

moskva Rich_and_Free



Прошло десять лет после финансового кризиса. Чего бояться в будущем?Биткоин в списке Прошло десять лет после финансового кризиса. Чего бояться в будущем? (Биткоин в списке)



Издание Bloomberg опросило десять экономистов, специалистов банковской сферы и других экспертов и выяснило, каких вещей стоит бояться в ближайшем будущем в экономике. Среди них — нестабильные цены на нефть, неудовлетворительная ситуация в Китае и возможный пузырь биткоина.



Крах квантовых фондов



Когда вы вспомните финансовый кризис, то поймете, что крах квантовых фондов (инвестиционные фонды, которые в работе используют квантовый анализ; создают предиктивные модели, чтобы выяснить насколько привлекательна инвестиция — прим. ред.) стал его предвестником. Квантовые фонды ощутили большие потери в августе 2007 — ровно за год перед финансовой катастрофой.



Основатель подобного фонда — AQR Capital Management — Клиффорд Аснесс говорит, что второй крах квантовых фондов неизбежен. Квантовые стратегии популярны, и популярность — это то, что заставляет их двигаться в одном направлении. Будь это путь к успеху или к провалу. Аснесс предполагает, что второй обвал таких фондов случится из-за негативного влияния СМИ.



Кибератаки



Билл МакНабб взял на себя руководство Vanguard Group Inc. как раз после финансового кризиса и помог компании увеличить стоимость ее активов на $3 млрд. Сейчас он собирается уходить со своего поста и говорит, что его главные переживания связаны с кибербезопасностью: «Наш бюджет на кибербезопасность вырос в 10 раз за последние семь лет», — говорит МакНабб.



Китай



Кайл Басс, основатель компании по управлению активами Hayman Capital Management LP, который следит за ситуацией в Китае, говорит, что руководство страны скрывает неудовлетворительное состояние банковской системы — по политическим причинам.



Чжу Нин, заместитель директора Национального института финансовых исследований Университета Цинхуа, поднимает тот же вопрос в своей книге «China’s Guaranteed Bubble» («Китайский гарантированный пузырь»). По его словам, огромный объем долга, отягощающий китайскую финансовую систему, в сочетании с перегретым рынком недвижимости создает большие риски для экономики, от которой остальной мир ждет роста.



Стабильность бирж



Если вы поделите часы торгового дня на четверти, то нет ни одного такого же важного отрезка, как последние 15 минут. Именно в этот момент устанавливаются окончательные цены, которые влияют на торговые портфели и пенсионные счета. И если остановка работы одной из бирж — из-за внутреннего сбоя или кибератаки — в течение дня никак не повлияет на рынок, то какая-либо ошибка в последние 15 минут приведет к непредсказуемым последствиям.



Формально существует «план Б», согласно которому одна из бирж станет бэкапом для другой при такой ситуации. Но дело в том, что во время подобных случаев этот план не тестировался — и это оставляет много вопросов без ответа.



По словам Джоанны Филдс, генерального директора консалтинговой фирмы Aplomb Strategies Inc, отсутствие возможности установить окончательные цены на акции может отразиться на других типах ценных бумаг, включая опционы и внебиржевые деривативы. «Может случиться цепная реакция», — говорит Филдс.



Рынок недвижимости



Диверсификация — это не всегда безопасно, говорит Джаред Диллиан, который ранее управлял биржевым инвестиционным фондом. «Ритейл-инвесторы, которые покупают биржевые инвестиционные или индексные фонды, думают, что их активы диверсифицированы», — говорит Диллиан. Но, по его словам, не все понимают, что в этих торгах участвуют очень много людей. Мы можем обернуться на 10 лет назад и увидеть, как все может пойти не так.



Такая практика не приводит к финансовому кризису. Но Диллиан полагает, что это может привести к продаже активов — через год, пять или даже десять лет. «У такой ситуации есть потенциал достичь масштабов крупного краха рынка», — говорит Диллиан.



Пузырь биткоина



Дискуссии на тему того, является ли биткоин пузырем или нет, продолжают разделять финансовый мир. С одной стороны, миллиардер Майк Новограц говорил о намерении заработать «кучу денег» на буме биткоина. Генеральный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон, наоборот, называет людей, которые покупают криптовалюту, «глупыми».



Но последствия вероятного краха криптовалют будут ограничены, учитывая их сравнительно небольшую популярность — правда, это может измениться. Весь криптовалютный рынок относительно небольшой — $300 млрд. Впрочем, это в десять раз больше, чем в начале года.



Даже несмотря на то, что The Bank of New York Mellon инвестировал миллиарды на совершенствование и модернизацию своих технологий, некоторые инвесторы опасаются, что любой сбой может нанести ущерб рынкам облигаций. «Беспокоит тот факт, что рынок может пострадать лишь из-за одной ошибки. Это не идеальная ситуация», — говорит Адам Дин, управляющий директор Square 1 Investment Management Inc.



Масштабы следующего кризиса



По словам Дипака Гулати, генерального директора инвестиционной фирмы Argentiere Capital AG, следующий кризис будет иметь больше последствий, чем прошлые. В то время как последний кризис «был о жадности, следующий кризис будет о необходимости», — говорит он. «Тогда у нас было около 15 инвестиционных банков, пытающихся получить прибыль. Сейчас тысячи участников рынка охотятся за деньгами», — отмечает Гулати.



Пессимизм



Дэн Фасс, инвестор с 59-летним стажем, говорит, что он оптимист. Но даже он стал замечать изменения в настроении партнеров — по его словам, они стали осторожными, особенно в Азии. «Обычно наши клиенты решают инвестировать в активы в США, но в последнее время они вкладывают деньги в другие места», — говорит Фасс.



