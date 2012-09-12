Сравнили среднюю зарплату в Украине и Европе - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Сравнили среднюю зарплату в Украине и Европе
Украина лидирует в перечне стран с наименьшей средней зарплатой в Европе после вычета налогов.
В среднем украинцы получают зарплату 190 евро. Это сумма уже за вычетом налогов, пишет “Деловая столица”.
Так, жители Молдовы получают 216 евро, Грузии – 293 евро. Средняя зарплата в Беларуси – 320 евро, в России 474 евро.
Эксперты отмечают, что жители соседних с Украиной стран получают более 500 евро. Например, зарплата в Румыния составляет 517 евро, в Турции – 528 евро. Жители Словакии получают среднюю зарплату в размере 722 евро.
Самые большие средние зарплаты в Европе после вычета налогов в Монако – 5225 евро и Швейцарии – 4421 евро.
По материалам Деловая Столица