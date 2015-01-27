Братья Уинклвосс стали первыми биткоиновыми миллиардерами - Горячие новости | MMGP

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Братья Уинклвосс стали первыми биткоиновыми миллиардерами



Как пишет британское издание "Телеграф" два брата близнеца Кэмерон и Тайлер Уинклвосс (Cameron and Tyler Winklevoss), которые проживают в США, стали на настоящий момент первыми биткоиновыми миллиардерами в мире. Кстати, они раньше были спортсменами-гребцами и даже несколько раз брали первые места на престижных международных соревнованиях. А ещё они в 2004 году судились с самим Марком Цукербергом, основателем соцсети Фейсбук и вменяли ему, что он украл у них идею их соцсети HarvardConnection и эти разбирательства продолжались почти 4 года. Но в итоге они получили компенсацию от Марка в размере 65 млн долл. США. Вообщем в бизнес среде они уже довольно известные личности.



По данным "Телеграф", братья Уинклвосс ещё несколько лет назад завели в биткойны почти 11 млн долл. США и вот сейчас, когда курс биткойна достиг отметки выше 11 000 долл. США за единицу, их состояние перевалило за 1 млрд долларов. Естественно, по этой причине они являются безусловными сторонниками криптовалют и стараются активно продвигать это направление в бизнесе.



Например, ранее они подавали заявку в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на открытие Winklevoss Bitcoin Trust - своего биткойн-фонда и выпуске акций под него. Однако в марте этого года SEC не разрешил им делать этого и результате такое негативное решение повлияло на курс биткойна на криптобиржах мира - он упал на 16%. Представители SEC мотивируя свой отказ для Уинклвосс сослались на один из разделов американского Закона о бирже, мол братья предоставили им нечёткие правила по обмену ценных бумаг и это грозит мошенничеством и манипулированием.



Однако, уже в конце этой рабочей недели другой американский финрегулятор, а именно Комиссия по срочной биржевой торговле распространила официальное сообщение, что отныне на биржах разрешается торговать фьючерсами на биткойн и например, Чикагская товарная биржа начнет делать это уже с 18 декабря 2017 года. Остальные американские торговые площадки также начали вести подготовку к этому событию. Вообщем всё теперь говорит за то, что братья Уинклвосс явно не прогадали со своими инвестициями и выбрали самое перспективное направление, по крайней мере, на текущий момент точно. Чем не яркий пример удачного и верного инвестирования?



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/5a23f5691eeda Как пишет британское издание "Телеграф" два брата близнеца Кэмерон и Тайлер Уинклвосс (Cameron and Tyler Winklevoss), которые проживают в США, стали на настоящий момент первыми биткоиновыми миллиардерами в мире. Кстати, они раньше были спортсменами-гребцами и даже несколько раз брали первые места на престижных международных соревнованиях. А ещё они в 2004 году судились с самим Марком Цукербергом, основателем соцсети Фейсбук и вменяли ему, что он украл у них идею их соцсети HarvardConnection и эти разбирательства продолжались почти 4 года. Но в итоге они получили компенсацию от Марка в размере 65 млн долл. США. Вообщем в бизнес среде они уже довольно известные личности.По данным "Телеграф", братья Уинклвосс ещё несколько лет назад завели в биткойны почти 11 млн долл. США и вот сейчас, когда курс биткойна достиг отметки выше 11 000 долл. США за единицу, их состояние перевалило за 1 млрд долларов. Естественно, по этой причине они являются безусловными сторонниками криптовалют и стараются активно продвигать это направление в бизнесе.Например, ранее они подавали заявку в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на открытие Winklevoss Bitcoin Trust - своего биткойн-фонда и выпуске акций под него. Однако в марте этого года SEC не разрешил им делать этого и результате такое негативное решение повлияло на курс биткойна на криптобиржах мира - он упал на 16%. Представители SEC мотивируя свой отказ для Уинклвосс сослались на один из разделов американского Закона о бирже, мол братья предоставили им нечёткие правила по обмену ценных бумаг и это грозит мошенничеством и манипулированием.Однако, уже в конце этой рабочей недели другой американский финрегулятор, а именно Комиссия по срочной биржевой торговле распространила официальное сообщение, что отныне на биржах разрешается торговать фьючерсами на биткойн и например, Чикагская товарная биржа начнет делать это уже с 18 декабря 2017 года. Остальные американские торговые площадки также начали вести подготовку к этому событию. Вообщем всё теперь говорит за то, что братья Уинклвосс явно не прогадали со своими инвестициями и выбрали самое перспективное направление, по крайней мере, на текущий момент точно. Чем не яркий пример удачного и верного инвестирования?По материалам источник

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