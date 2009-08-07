Нетрадиционные способы получения криптовалюты - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

Resnitsi Любитель

Пол: Мужской Адрес: СССР Инвестирую в: Другое Регистрация: 07.08.2009 Сообщений: 385 Благодарностей: 86 УГ: 0 КП: 0.130 подарки

Нетрадиционные способы получения криптовалюты

В этом году Биткоин превзошел все оптимистичные прогнозы и пробил отметку в 10 тысяч долларов за месяц до окончания 2017 года. Впереди декабрь – еще один знаменательный период для Биткоина: CME Group запускает торговлю BTC-фьючерсами. Это все говорит о том, что криптовалютой теперь заинтересованы не только физические лица, но и сторонники традиционной финансовой системы. Такой подход только будет прибавлять цену Биткоину и другим валютам из криптомира.



Причины держать криптовалюту

Основное правило инвестора гласит: «нельзя хранить все яйца в одной корзине». Валюта – это тоже своего рода "яйцо", так как она подвержена обесцениванию, временами обладает высокой волатильностью что представляет некую опасность для держателя. Давайте вспомним 2014 год, когда рубль обесценился в два раза. Многие из нас держали средства в других валютах? Если бы на тот момент мы хранили средства в разных валютах, в том же Биткоине, то вряд ли ощутили бы валютный кризис 2014-2015.

Вторая причина – среди нынешних инвесторов бытует мнение, что это не криптовалюта дорожает, а доллар дешевеет. С этим высказыванием отчасти можно согласиться, так как эмиссия доллара проводится без всякого контроля и валюта не подкреплена золотом, лишь спросом и экономикой США, которая все чаще становится уязвимой к кризисам. Эмиссия Биткоина ограничена и публична, цена основана на спросе – в этом есть схожесть с долларом, но здесь отношение к спросу более чувствительное. В данный момент такое ценообразование внушает большее доверие.



Источники получения криптовалюты

Чтобы начать зарабатывать свои первые криптовалютные средства не обязательно тратиться на сбор собственной фермы. Для этого требуются существенные капиталовложения – не все ими обладают. Торговля на бирже также требует начального капитала, тогда и прибыль будет ощутимее. Биткоин-краны уже не выдают сотни тысяч Сатоши, как это было раньше. Так какие же еще существуют способы заработка криптовалюты?

1. Фриланс. Если Вы обладаете каким-либо талантом и превращаете его в источник доходов на фриланс-биржах, то просите вашего заказчика оплачивать работу не в рублях, а в крипте.

2. Повседневная работа. Также и с работодателем можно договориться, возможно, он только обрадуется такому подходу к оплате труда. Многие зарубежные IT-компании присматриваются и уже тестируют подобные методы оплаты. В России крипто-оплата труда распространена в сфере IT, блокчейн, маркетинг.

3. Оказание услуг. У вас есть хобби? К примеру, если Вы ведете в сети свой собственный блог, то можете размещать рекламу только за криптовалюту.

4. Крипто-конкурсы. В различных интернет-сообществах проводятся множество конкурсов с денежным вознаграждением. В последнее время появились и конкурсы, где выплачивается приз в виде криптовалюты. Далеко ходить не надо,



Почему не стоит менять свои деревянные

1. Нередки случаи, когда крипто-биржи оказываются мошенническими, либо прекращают работу с физическими лицами определенных государств. Также биржи в некоторых странах становятся объектом для преследования со стороны правительства. Поэтому существует риск, что при обмене средств Вы станете жертвой подобных случаев. При этом, торговля на бирже требует определенных навыков, а это может стать преградой для начинающего держателя криптовалют.

2. Удобство. Договорившись со своим начальством или заказчиком получать оплату в виде крипты, Вам не потребуется ежемесячно выискивать биржи с хорошим курсом и совершать несколько финансовых операций для обмена денег на крипту. Причем на комиссии сэкономите.

3. Несколько "яиц". Получив свои первые крипто-деньги без биржи, у вас не будет такой сильной тяги к финансовым операциям на крипто-биржах. А это значит, что азарт, который Вы могли бы приобрести торгуя на биржах, фактически будет отсутствовать. Так и ваши "яйца" в виде валют будут в сохранности: не всем дано быть удачным спекулянтом, но каждый может стать инвестором!



Какие еще нетрадиционные способы по получению криптовалюты знаете Вы?

Используете ли Вы криптовалюту в качестве инвестиций или же спекулируете на ней?



Автор: Resnitsi

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru

Уникальность: 100% В этом году Биткоин превзошел все оптимистичные прогнозы и пробил отметку в 10 тысяч долларов за месяц до окончания 2017 года. Впереди декабрь – еще один знаменательный период для Биткоина: CME Group запускает торговлю BTC-фьючерсами. Это все говорит о том, что криптовалютой теперь заинтересованы не только физические лица, но и сторонники традиционной финансовой системы. Такой подход только будет прибавлять цену Биткоину и другим валютам из криптомира.Основное правило инвестора гласит: «». Валюта – это тоже своего рода "яйцо", так как она подвержена обесцениванию, временами обладает высокой волатильностью что представляет некую опасность для держателя. Давайте вспомним 2014 год, когда рубль обесценился в два раза. Многие из нас держали средства в других валютах? Если бы на тот момент мы хранили средства в разных валютах, в том же Биткоине, то вряд ли ощутили бы валютный кризис 2014-2015.Вторая причина – среди нынешних инвесторов бытует мнение, что это. С этим высказыванием отчасти можно согласиться, так как эмиссия доллара проводится без всякого контроля и валюта не подкреплена золотом, лишь спросом и экономикой США, которая все чаще становится уязвимой к кризисам. Эмиссия Биткоина ограничена и публична, цена основана на спросе – в этом есть схожесть с долларом, но здесь отношение к спросу более чувствительное. В данный момент такое ценообразование внушает большее доверие.Чтобы начать зарабатывать свои первые криптовалютные средства не обязательно тратиться на сбор собственной фермы. Для этого требуются существенные капиталовложения – не все ими обладают. Торговля на бирже также требует начального капитала, тогда и прибыль будет ощутимее. Биткоин-краны уже не выдают сотни тысяч Сатоши, как это было раньше. Так какие же еще существуют способы заработка криптовалюты?1.. Если Вы обладаете каким-либо талантом и превращаете его в источник доходов на фриланс-биржах, то просите вашего заказчика оплачивать работу не в рублях, а в крипте.2.. Также и с работодателем можно договориться, возможно, он только обрадуется такому подходу к оплате труда. Многие зарубежные IT-компании присматриваются и уже тестируют подобные методы оплаты. В России крипто-оплата труда распространена в сфере IT, блокчейн, маркетинг.3.. У вас есть хобби? К примеру, если Вы ведете в сети свой собственный блог, то можете размещать рекламу только за криптовалюту.4.. В различных интернет-сообществах проводятся множество конкурсов с денежным вознаграждением. В последнее время появились и конкурсы, где выплачивается приз в виде криптовалюты. Далеко ходить не надо, на форуме MMGP несколько раз в месяц устраивается конкурс по прогнозу Sibcoin с призовым фондом в 60 Червонцев. Стоит отметить, что в этом году Сибирский Червонец Вырос с 5 рублей до 110.1. Нередки случаи, когда крипто-биржи оказываются мошенническими, либо прекращают работу с физическими лицами определенных государств. Также биржи в некоторых странах становятся объектом для преследования со стороны правительства. Поэтому существует риск, что при обмене средствподобных случаев. При этом, торговля на бирже требует определенных навыков, а это может стать преградой для начинающего держателя криптовалют.2.. Договорившись со своим начальством или заказчиком получать оплату в виде крипты, Вам не потребуется ежемесячно выискивать биржи с хорошим курсом и совершать несколько финансовых операций для обмена денег на крипту. Причем на комиссии сэкономите.3.. Получив свои первые крипто-деньги без биржи, у вас не будет такой сильной тяги к финансовым операциям на крипто-биржах. А это значит, что азарт, который Вы могли бы приобрести торгуя на биржах, фактически будет отсутствовать. Так и ваши "яйца" в виде валют будут в сохранности: не всем дано быть удачным спекулянтом, но каждый может стать инвестором!Автор: ResnitsiИсключительные права на статью принадлежат mmgp.ruУникальность: 100%

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