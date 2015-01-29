lexinvest.club - Lex Invest - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Lex Invest – это команда профессионалов, которая торгует на криптовалютном рынке. В нашей команде только опытные трейдеры. У каждого из них отдельный капитал и своя стратегия торговли. Такой подход снижает все риски практически к нулю. Даже если один из трейдеров потерпит неудачу в какой-то период времени, то его убыток возместят другие трейдеры.
Lex invest не использует никаких ботов и никаких торговых роботов. Только профессионалы торгуют на криптовалютном рынке, что только увеличивает наш доход и доход наших партнеров.
Инвестиционные планы:
Цитата:
ОТ 5$ ДО 500$
BIT 48
48 ЧАСОВ
ПО 2.19% КАЖДЫЙ ЧАС
ДЕПОЗИТ ВКЛЮЧЕН В ВЫПЛАТЫ
105.12% ЗА 48 ЧАСОВ
ОТ 5$ ДО 500$
BIT 72
72 ЧАСА
111% ЧЕРЕЗ 72 ЧАСА
ДЕПОЗИТ ВКЛЮЧЕН В ВЫПЛАТЫ
111% ЗА 72 ЧАСА
ОТ 5$ ДО 500$
BIT 145
145 ЧАСОВ
ПО 0.82% КАЖДЫЙ ЧАС
ДЕПОЗИТ ВКЛЮЧЕН В ВЫПЛАТЫ
118.9% ЗА 145 ЧАСОВ