lexinvest.club - Lex Invest - HYIP с почасовыми планами | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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lexinvest.club - Lex Invest

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 16:44
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 19,748
Благодарностей: 216
УГ: 20
КП: 0.047
lexinvest.club - Lex Invest
Я не админ/владелец проекта, проект Lex Invest добавлен на мониторинг

Старт 03.12.17

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Описание:

Цитата:
Lex Invest – это команда профессионалов, которая торгует на криптовалютном рынке. В нашей команде только опытные трейдеры. У каждого из них отдельный капитал и своя стратегия торговли. Такой подход снижает все риски практически к нулю. Даже если один из трейдеров потерпит неудачу в какой-то период времени, то его убыток возместят другие трейдеры.
Lex invest не использует никаких ботов и никаких торговых роботов. Только профессионалы торгуют на криптовалютном рынке, что только увеличивает наш доход и доход наших партнеров.
Инвестиционные планы:

Цитата:
ОТ 5$ ДО 500$
BIT 48
48 ЧАСОВ
ПО 2.19% КАЖДЫЙ ЧАС
ДЕПОЗИТ ВКЛЮЧЕН В ВЫПЛАТЫ
105.12% ЗА 48 ЧАСОВ

ОТ 5$ ДО 500$
BIT 72
72 ЧАСА
111% ЧЕРЕЗ 72 ЧАСА
ДЕПОЗИТ ВКЛЮЧЕН В ВЫПЛАТЫ
111% ЗА 72 ЧАСА

ОТ 5$ ДО 500$
BIT 145
145 ЧАСОВ
ПО 0.82% КАЖДЫЙ ЧАС
ДЕПОЗИТ ВКЛЮЧЕН В ВЫПЛАТЫ
118.9% ЗА 145 ЧАСОВ
Платёжные системы: Payeer, Perfect Money, AdvCash
Минимальная сумма вклада: 5$
Максимальная сумма вклада: 500$
Минимальная сумма для выплаты: 0,1$
Реферальная система: 5%-3%-1%

Имеется сертификат SSL Comodo.

Наш депозит(листинг):

__________________
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MonitoringFF на форуме  
Старый Сегодня, 17:00
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.11.2017
Сообщений: 70
Благодарностей: 3
УГ: 1
КП: 0.000
Re: lexinvest.club - Lex Invest
Затестим, депчик
Платеж успешно осуществлён!
Номер транзакции b10f9c1b-54c2-4c93-bee4-cecb234f966b
Дата и время 03.12.2017 12:57
Магазин LexInvest
Сумма платежа $6.00
__________________
Реклама: Получай пассивный доход, не выходя из дома! 12% x 12 дней. 6% реф.
Kourpus на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:44
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