Грамиум (Gramium) - Другие криптовалюты | MMGP
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Грамиум (Gramium)

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Старый Сегодня, 16:33
#1
Интересующийся
 
Имя: Дима
Пол: Мужской
Адрес: Стамбул
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.11.2016
Сообщений: 88
Благодарностей: 29
УГ: 0
КП: 0.253
Грамиум (Gramium)
Грамиум - токены (доли) пула активов imho.group. Грамиум можно покупать, продавать, зарабатывать, выигрывать в лотерее, можно переводить его другим пользователям. Прибыль, полученная со всех активов, собственных и партнерских сайтов и сервисов, ежемесячно распределяется между владельцами токенов. Дивиденды начисляются также в грамиуме, который выкупается у текущих владельцев.

Общее количество: 1 миллион токенов. Дополнительная эмиссия невозможна.
Управление производится через онлайн-кошелек Gramium.Me и блокчейн-платформу Waves.

Идентификатор токена в блокчейне Waves: 7j48xdLQaCvUSfK8z2toXh8KX4sdUxUJqMjVXPidkwNi

Онлайн-кошелек Gramium.Me - кошелек для начинающих инвесторов. Прибыль по инвестициям начисляется на аккаунты с любым балансом, пополнение через Webmoney и ЯндексДеньги по фиксированной цене. Доступен перевод баланса на блокчейн-платформу Waves. Работает реферальная программа.

Блокчейн-платформа Waves - децентрализованная платформа, позволяющая держать активы полностью под своим контролем. Здесь каждый участник может приобрести, хранить, передавать другим участникам и выставлять на продажу свои токены. Прибыль ежемесячно распределяется между держателями 1000 долей и более.

Текущие активы imho.group: http://imho.group/#activ
История проекта: https://gramium.me/info/6-story.html
История стоимости и дивидендов: https://gramium.me/dottstat.html
Партнерская программа для авторов (майнинг): https://gramium.me/info/9-imho-gramium.html
Лотерея: http://imhomir.com/blog/lottery2/
__________________
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Токены Gramium - дивиденды ежемесячно.
Последний раз редактировалось DiGambler; Сегодня в 16:40.
DiGambler на форуме  
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