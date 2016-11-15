Грамиум (Gramium) - Другие криптовалюты | MMGP

Грамиум - токены (доли) пула активов imho.group. Грамиум можно покупать, продавать, зарабатывать, выигрывать в лотерее, можно переводить его другим пользователям. Прибыль, полученная со всех активов, собственных и партнерских сайтов и сервисов, ежемесячно распределяется между владельцами токенов. Дивиденды начисляются также в грамиуме, который выкупается у текущих владельцев.
Общее количество: 1 миллион токенов. Дополнительная эмиссия невозможна.
Управление производится через онлайн-кошелек Gramium.Me и блокчейн-платформу Waves.
Идентификатор токена в блокчейне Waves: 7j48xdLQaCvUSfK8z2toXh8KX4sdUxUJqMjVXPidkwNi
Онлайн-кошелек Gramium.Me - кошелек для начинающих инвесторов. Прибыль по инвестициям начисляется на аккаунты с любым балансом, пополнение через Webmoney и ЯндексДеньги по фиксированной цене. Доступен перевод баланса на блокчейн-платформу Waves. Работает реферальная программа.
Блокчейн-платформа Waves - децентрализованная платформа, позволяющая держать активы полностью под своим контролем. Здесь каждый участник может приобрести, хранить, передавать другим участникам и выставлять на продажу свои токены. Прибыль ежемесячно распределяется между держателями 1000 долей и более.
Текущие активы imho.group: http://imho.group/#activ
История проекта: https://gramium.me/info/6-story.html
История стоимости и дивидендов: https://gramium.me/dottstat.html
Партнерская программа для авторов (майнинг): https://gramium.me/info/9-imho-gramium.html
Лотерея: http://imhomir.com/blog/lottery2/