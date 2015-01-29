income-fx.com - INCOME-FX - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Уже несколько лет наша инвестиционная компания помогает своим клиентам извлекать доход из изменений курса валют.
Мы завоевали уважение среди инвесторов благодаря ответственному и индивидуальному подходу к каждому клиенту и тщательному выполнению своих обещаний.
Деньги должны приносить доход – поэтому многие инвесторы ищут, куда выгодно и безопасно вложить свои средства.
Редко кто может заниматься покупкой и продажей ценных бумаг и валюты самостоятельно.
Это требует не только большого количества времени, но и специальных знаний, способности быстро анализировать положение на валютном рынке.
Наша компания помогает инвесторам совершать выгодные операции и получать доход.
Ведь у нас есть штат опытных сотрудников, которые отслеживают всю необходимую информацию по курсам валют и дают прогнозы относительно изменений на валютном рынке.
Благодаря этому наша компания выгодно размещает средства своих клиентов, которые получают стабильный и надежный доход.
При этом им не приходится тратить свое личное время на какие-либо операции с валютой и поиск нужной информации.
Вы считаете, что ваши деньги должны работать и приносить доход?
Мы поможем реализовать это на практике и возьмем на себя все связанные с этим процессы.
Инвестор, инвестируя деньги у нас, в дальнейшем получает с них прибыль – и может в любой момент вернуть вложенные средства. Этим наша компания выгодно отличается от инвестиций в недвижимость и другие материальные объекты.
Вложенные инвестором средства гарантируются фондами компании. Благодаря этому ваши средства будут в полной безопасности.
Добросовестность и надёжность компании IncomeFx подтверждается отзывами наших постоянных клиентов.
Инвестиционные планы:
Цитата:
ЕДИНЫЙ ТАРИФ
110%
Вклад на - 36 часов
Начисления - каждые 18 часов по 55 %
Мин. сумма вклада - 3 $
Макс. сумма вклада -1 000 $