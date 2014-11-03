Какие три экономических этапа ожидает развитие биткоина? - Bitcoin | MMGP

Какие три экономических этапа ожидает развитие биткоина? рост цены биткоина ускоряется в геометрической прогрессии. И многим становится интересно, как же будет развиваться экосистема лидера криптовалютных монет?



На сегодняшний день опубликовано немало всевозможных предположений и экономических оценок. Если обобщить всю эту информацию, то начинают чётко вырисовываться три этапа, через которые пройдёт развитие биткоина.



Первый этап: бесплатное предложение Сатоши (2009-2014)



В ранние годы bitcoin он был непонятным и неоценимым. Спрос был настолько крошечным, что вы могли отправить любую сумму бесплатно. Не было никаких реальных заторов, поэтому программное обеспечение не справлялось с этим, и бизнес-планы: азартная игра Satoshidice лихо отправила односатошный платеж на проигрыш, используя блок-цепочку с бесконечной пропускной способностью в качестве уровня сигнализации. Это были свободные деньги.



Первая криптовалютная единица была новой, едва понятой технологией. Было достаточно сложно разобраться во взаимодействии его составных частей, не говоря уже о понимании того, с какой целью станет применяться цифровая монета в будущем. Несколько факторов были тому причиной:



• Псевдоним создателя и отсутствие центральной власти были очень привлекательны для мошенников, которые стали достаточно распространенными, чтобы сделать проникновение в реальную информацию чрезвычайно сложной, а также привести к широко распространенному недоверию.



• Успех системы привлёк внимание тех, кто пытался ее воспроизвести (часто с главной целью просто генерировать деньги) и почти всегда с минимальным пониманием системы.



• Ранние инвесторы имели конкретный финансовый интерес к bitcoin.



В результате мало кто осознавал, что этот этап «свободных денег» не был естественным состоянием первой криптомонеты. Разработчики знали об этом, поэтому добавили минимальную комиссию, и прекратили ретрансляцию крошечных платежей.



Второй этап: Субсидия Сатоши



На наших глазах биткоин переходит на новую экономическую политику, возможно, с более высокими ставками. Резкий статистический характер производства блоков в сочетании с неустойчивым bitcoin рынком начал создавать проблемы с периодической мощностью. Ранее они решались с помощью оптимизации кода и регулированием настроек майнерами. Но и после этого проблемы с периодической мощностью стали более регулярными и значительными, указывая на тот факт, что первый этап развития биткоина нуждается в модернизации.



Многие пользователи хотели продлить эру бесплатных транзакций. Это давление усугубилось тем, что программное обеспечение и услуги не были готовы к динамическим условиям оплаты, а также сложным характером вычисления суммы комиссионных. Точно прогнозировать, какая плата позволила бы провести перевод в следующем блоке, оказалась в лучшем случае сложной и крайне трудной для пользователей.











Общее нежелание разработчиков поддерживать спонтанное увеличение % комиссионных обусловлено несколькими факторами:



• Предыдущие увеличения в сети вызвали значительное давление со стороны централизации, когда более половины сети находилось под контролем одного пула. Предоставление «одноразового» удара угрожает моральному риску, поскольку лоббирование расширения рассматривается как более дешевое и легкое, чем инженерные улучшения.



• Несмотря на ожидаемые перемены, ни программное обеспечение, ни услуги не готовились к переходу. Возможно, это было потому, что они не верили, что модернизация вообще произойдет.



• Разработчики обычно хотят следить за сообществом, а не систематически заниматься развитием биткоина. Изменения, которые являются экономически значимыми или спорными, приводят к зависимости разработчика.



Какие действия криптовалютного сообщества способствовали модернизации системы?

Переходы в большой сложной системе должны быть настолько постепенными, насколько это возможно, чтобы избежать непреднамеренных побочных эффектов. По мере приближения третьего этапа вторая фаза обеспечивает постепенный переход для программного обеспечения и услуг, чтобы получить опыт работы с лидером криптовалют.



Разработчики внедрили несколько улучшений для устранения перегрузок. Первой среди них была широкая и значительная оптимизация, предназначенная для работы с сетью, работающей в настоящее время. Распространение блоков было улучшено глобальной сетью узлов-реле и новыми стратегиями для лучшего распространения. Алгоритмы оценки вознаграждения стали более сложными, наряду с восстановлением способности заменять транзакции (путем увеличения платы) и с переводами повышения количества получателей.



Несмотря на опасения централизации больших блоков, было добавлено расширение главного блока, которое, в конечном счете, удвоит пропускную способность сети по мере обновления программного обеспечения для ее использования. Продолжается работа по упаковке большего количества транзакций в блоки, что увеличивает пропускную способность без риска централизации расширения блока.



Неудивительно, что такие перемены сразу заметили все участники системы. И это стало завершающим моментом первого этапа развития биткоина. Его использование в качестве платежной сети, всегда неудобное из-за ощутимой разницы во времени, стало еще сложнее. Целый класс платежей меньше 20 долларов больше не проводятся.



Предприятия и пользователи, привлеченные в первом этапе, начали с нетерпением изучать открывающуюся альтернативу для цифровой монеты и тестировать обновления. На этом этапе сформировалась значительная монополия на добычу, и все присоединились к этим усилиям.



Хотя новые усилия потерпели неудачу, важно отметить, что, многие не хотели того, чтобы развитие биткоина переходило на следующий этап. Наиболее убедительным аргументом было то, что это навредило бы инвестированию, что является важным фактором, как полезности, так и сопротивления со стороны регулирующих органов. К сожалению, этот аргумент никогда не становится менее убедительным и несет все перечисленные выше опасности.



Несомненно, что увеличение пропускной способности сокращает возможное бремя сборов и является основной мотивацией планов роста, которые были реализованы в эту эпоху.



Третий этап: самодостаточность (2028 г.)



Как только определенное количество монет попадет в обращение, стимул может полностью перейти на транзакционные сборы и полностью освободиться от инфляции.



После того, как фазы «бонуса» и «свободных денег» биткоина завершены, система переходит в фазу самообеспечения, где пользователи несут расходы за обеспечение сети в отношении двойных расходов (в настоящее время миллиарды американских долларов каждый год). Это поэтапно уменьшает вдвое количество комиссионных на блок каждые четыре года. Текущие уровни предполагают, что сборы будут сопоставимы с комиссией на уровне 2024 года и будут доминировать с 2028 года.









Компании, ориентированные на пользователей, созданные в первый этап развития биткоина, которые процветали во второй период, сложно переживут третью эру. Представители крупного бизнеса утверждают, что несут ответственность за 25% bitcoin операций. Через 10 лет они будут платить 700 млн долларов в год для обеспечения безопасности сети на текущих уровнях. Тем не менее, ни один бизнесмен не говорит своим инвесторам об этой надвигающейся стоимости, а также о том, что они планируют сократить процентную ставку по цепочке, а также не предполагают, что они попадают в зависимость от стремительного роста цены биткоина ради компенсации текущих затрат системы.



Майнерам столь же трудно будет адаптироваться в третьей эпохе развития биткоина. Непосредственно поддерживаемые пользователями, они будут в постоянном напряжении из-за риска, что их доход будет урезаться крупными предприятиями или кликами пользователей. Это может привести к дальнейшей централизации, поскольку шахтеры консолидируются под давлением доходов. Тем не менее, эта централизация может быть компенсирована компаниями, которые предпочитают вкладывать средства непосредственно в майнинг.



С чего начнется третий этап?



Математика этой ситуации кажется неизбежной: частные майнеры и крупные фермы с большим объемом транзакций будут решать вопрос об инфляции. Крупным предприятиям придется пересчитать суммы своих издержек, тогда как для майнеров это будут просто «свободные деньги». Линии сражения будут аналогичны раннему Соглашению о первой эре в Нью-Йорке, но эти усилия будут более нюансированными и гораздо более широкими, с основными аргументами, такими как:



• Основатель первой криптовалюты не был экономистом; Экономисты рекомендуют инфляцию около 1% для стимулирования расходов.



• Бремя поддержки сети должно разделяться крупными держателями монеты, а не только теми, кто фактически использует биткоин.



В завершение



Изменение правил провоцирует сопротивление со стороны ранних инвесторов, от самих разработчиков и долгосрочных держателей монет. И это приведет к расколу сообщества: те, которые обслуживают его (страховщики, хранилища), будут против изменений, а те, кто работает с большим объёмом транзакций (биржи, поставщики кошельков), будут максимально поощрять модернизацию системы.



Хотя этот кризис полностью предсказуем с первых дней существования рынка и заложен в основу роста цены биткоина, он может дать неожиданные результаты. И даже если поставка биткойна остается ограниченной, драма, которую она может произвести, безгранична.

Вот такие три этапа развития должна пережить лидирующая цифровая монета. Произойдет ли это на самом деле или модернизация системы глобальных последствий провоцировать не станет, узнаем только в будущем. А сейчас остается запастись терпением и аккуратно получать свою долю прибыли.



Поделитесь своим мнением относительно рассмотренных трёх этапов развития биткоина? Каково ваше видение и прогноз?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Рынок цифровых валют привлек к себе внимание многочисленных финансовых экспертов. А всё потому, чтоускоряется в геометрической прогрессии. И многим становится интересно, как же будет развиваться экосистема лидера криптовалютных монет?На сегодняшний день опубликовано немало всевозможных предположений и экономических оценок. Если обобщить всю эту информацию, то начинают чётко вырисовываться три этапа, через которые пройдётВ ранние годы bitcoin он был непонятным и неоценимым. Спрос был настолько крошечным, что вы могли отправить любую сумму бесплатно. Не было никаких реальных заторов, поэтому программное обеспечение не справлялось с этим, и бизнес-планы: азартная игра Satoshidice лихо отправила односатошный платеж на проигрыш, используя блок-цепочку с бесконечной пропускной способностью в качестве уровня сигнализации. Это были свободные деньги.Первая криптовалютная единица была новой, едва понятой технологией. Было достаточно сложно разобраться во взаимодействии его составных частей, не говоря уже о понимании того, с какой целью станет применяться цифровая монета в будущем. Несколько факторов были тому причиной:В результате мало кто осознавал, что этот этап «свободных денег» не был естественным состоянием первой криптомонеты. Разработчики знали об этом, поэтому добавили минимальную комиссию, и прекратили ретрансляцию крошечных платежей.На наших глазах биткоин переходит на новую экономическую политику, возможно, с более высокими ставками. Резкий статистический характер производства блоков в сочетании с неустойчивым bitcoin рынком начал создавать проблемы с периодической мощностью. Ранее они решались с помощью оптимизации кода и регулированием настроек майнерами. Но и после этого проблемы с периодической мощностью стали более регулярными и значительными, указывая на тот факт, что первый этапнуждается в модернизации.Многие пользователи хотели продлить эру бесплатных транзакций. Это давление усугубилось тем, что программное обеспечение и услуги не были готовы к динамическим условиям оплаты, а также сложным характером вычисления суммы комиссионных. Точно прогнозировать, какая плата позволила бы провести перевод в следующем блоке, оказалась в лучшем случае сложной и крайне трудной для пользователей.Общее нежелание разработчиков поддерживать спонтанное увеличение % комиссионных обусловлено несколькими факторами:Переходы в большой сложной системе должны быть настолько постепенными, насколько это возможно, чтобы избежать непреднамеренных побочных эффектов. По мере приближения третьего этапа вторая фаза обеспечивает постепенный переход для программного обеспечения и услуг, чтобы получить опыт работы с лидером криптовалют.Разработчики внедрили несколько улучшений для устранения перегрузок. Первой среди них была широкая и значительная оптимизация, предназначенная для работы с сетью, работающей в настоящее время. Распространение блоков было улучшено глобальной сетью узлов-реле и новыми стратегиями для лучшего распространения. Алгоритмы оценки вознаграждения стали более сложными, наряду с восстановлением способности заменять транзакции (путем увеличения платы) и с переводами повышения количества получателей.Несмотря на опасения централизации больших блоков, было добавлено расширение главного блока, которое, в конечном счете, удвоит пропускную способность сети по мере обновления программного обеспечения для ее использования. Продолжается работа по упаковке большего количества транзакций в блоки, что увеличивает пропускную способность без риска централизации расширения блока.Неудивительно, что такие перемены сразу заметили все участники системы. И это стало завершающим моментом первого этапа. Его использование в качестве платежной сети, всегда неудобное из-за ощутимой разницы во времени, стало еще сложнее. Целый класс платежей меньше 20 долларов больше не проводятся.Предприятия и пользователи, привлеченные в первом этапе, начали с нетерпением изучать открывающуюся альтернативу для цифровой монеты и тестировать обновления. На этом этапе сформировалась значительная монополия на добычу, и все присоединились к этим усилиям.Хотя новые усилия потерпели неудачу, важно отметить, что, многие не хотели того, чтобыпереходило на следующий этап. Наиболее убедительным аргументом было то, что это навредило бы инвестированию, что является важным фактором, как полезности, так и сопротивления со стороны регулирующих органов. К сожалению, этот аргумент никогда не становится менее убедительным и несет все перечисленные выше опасности.Несомненно, что увеличение пропускной способности сокращает возможное бремя сборов и является основной мотивацией планов роста, которые были реализованы в эту эпоху.Как только определенное количество монет попадет в обращение, стимул может полностью перейти на транзакционные сборы и полностью освободиться от инфляции.После того, как фазы «бонуса» и «свободных денег» биткоина завершены, система переходит в фазу самообеспечения, где пользователи несут расходы за обеспечение сети в отношении двойных расходов (в настоящее время миллиарды американских долларов каждый год). Это поэтапно уменьшает вдвое количество комиссионных на блок каждые четыре года. Текущие уровни предполагают, что сборы будут сопоставимы с комиссией на уровне 2024 года и будут доминировать с 2028 года.Компании, ориентированные на пользователей, созданные в первый этап, которые процветали во второй период, сложно переживут третью эру. Представители крупного бизнеса утверждают, что несут ответственность за 25% bitcoin операций. Через 10 лет они будут платить 700 млн долларов в год для обеспечения безопасности сети на текущих уровнях. Тем не менее, ни один бизнесмен не говорит своим инвесторам об этой надвигающейся стоимости, а также о том, что они планируют сократить процентную ставку по цепочке, а также не предполагают, что они попадают в зависимость от стремительногоради компенсации текущих затрат системы.Майнерам столь же трудно будет адаптироваться в третьей эпохе. Непосредственно поддерживаемые пользователями, они будут в постоянном напряжении из-за риска, что их доход будет урезаться крупными предприятиями или кликами пользователей. Это может привести к дальнейшей централизации, поскольку шахтеры консолидируются под давлением доходов. Тем не менее, эта централизация может быть компенсирована компаниями, которые предпочитают вкладывать средства непосредственно в майнинг.Математика этой ситуации кажется неизбежной: частные майнеры и крупные фермы с большим объемом транзакций будут решать вопрос об инфляции. Крупным предприятиям придется пересчитать суммы своих издержек, тогда как для майнеров это будут просто «свободные деньги». Линии сражения будут аналогичны раннему Соглашению о первой эре в Нью-Йорке, но эти усилия будут более нюансированными и гораздо более широкими, с основными аргументами, такими как:• Основатель первой криптовалюты не был экономистом; Экономисты рекомендуют инфляцию около 1% для стимулирования расходов.• Бремя поддержки сети должно разделяться крупными держателями монеты, а не только теми, кто фактически использует биткоин.Изменение правил провоцирует сопротивление со стороны ранних инвесторов, от самих разработчиков и долгосрочных держателей монет. И это приведет к расколу сообщества: те, которые обслуживают его (страховщики, хранилища), будут против изменений, а те, кто работает с большим объёмом транзакций (биржи, поставщики кошельков), будут максимально поощрять модернизацию системы.Хотя этот кризис полностью предсказуем с первых дней существования рынка и заложен в основу, он может дать неожиданные результаты. И даже если поставка биткойна остается ограниченной, драма, которую она может произвести, безгранична.Вот такие три этапа развития должна пережить лидирующая цифровая монета. Произойдет ли это на самом деле или модернизация системы глобальных последствий провоцировать не станет, узнаем только в будущем. А сейчас остается запастись терпением и аккуратно получать свою долю прибыли.Поделитесь своим мнением относительно рассмотренных трёх этапов? Каково ваше видение и прогноз?------------------------

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