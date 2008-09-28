Особенности маржинальной торговли - Криптовалюты: общий форум | MMGP

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 16:14 Сегодня, 16:14 Сегодня, 15:54 #1 ГераЯ Мастер

Пол: Женский Адрес: Украина Инвестирую в: Форекс Регистрация: 06.06.2014 Сообщений: 3,299 Благодарностей: 1,643 УГ: 1 КП: 0.324 подарки Особенности маржинальной торговли

Криптоторговля не простое дело и нужно знать множество нюансов, прежде чем полностью вливаться в это дело. Первые криптобиржи были похожи на обычный обмен, но когда количество инвесторов начало расти, начало расти количество криптобирж, что способствовало увеличению количества предоставляемых услуг, так как конкуренция росла также. Продолжая цикл статей по основам крипто торговли, хочется рассказать начинающим криптотрейдерам о дополнительных возможностях в виде маржинальной торговли, которые можно использовать в трейдинге без дополнительных расходов со своего кармана, по крайней мере теоретически. Но практически такие инвестиции это дополнительный риск, на который надо идти осознанно. Поэтому для того, чтоб разобраться использовать маржинальную торговлю в ежедневном трейдинге или нет, стоит изучить, что такое маржинальная торговля, какие риски она за собой несет, и понять как это выглядит на практическом примере.



Понятие маржинальной торговли

Если вы уже решили торговать на криптовалютной бирже, но ваши ресурсы довольно ограничены, то однозначно лучший выход для трейдера это начать использовать маржинальные услуги существующих криптобирж. У вас есть n-сумма, но с использованием маржи вы увеличиваете свои возможности по покупке выбранной цифровой валюты, то есть изначально можете позволить купить себе на большую сумму, чем у вас есть на самом деле.



Если раскрыть понятие более подробно, то маржинальная торговля разрешает использовать заемный капитал при осуществлении инвестиции. Если биржа предоставляет возможность поставить леверидж 2, то вы можете сделать ставку больше в 2 раза, чем сделали бы при совершении стандартной сделки. Таким образом, мы как бы берем взаймы у биржи. Развивается кредитный рынок, где займ дается трейдеру, трейдер покупает больше монет, чем может финансово, а кредитор получает свой процент. Нам выгодно, что мы можем условно больше заработать, а бирже выгодно, что мы можем инвестировать в более количество монеток. Это образно. На самом деле открывая ордер по маржинальной торговле, вы заимствуете деньги у других клиентов биржи, что предоставляют свои деньги в займ.



К слову не так много бирж, где есть возможность использования маржи основные известные POLONIEX (уровень 2.5X), BITFINEX(уровень 3.3X), KRAKEN (до 5), GDAX (уровень 3.0X). Возьмем примером полоникс, где вы открываете разные счета в трех вариантах: exchange (стандартный без плеча счет), margin (средства по марже) и lending (деньги, что вы можете занимать другим клиентам). Изначально все деньги попадают на основной первый счет, и только если вы хотите использовать маржу, то переводите на счет margin.



Риски, издержки, преимущества









Но если растут возможности по заработку с использованием маржи, то конечно возрастут и риски.



Преимущества и недостатки: при кредитном плече 1 к 2 вы можете купить на сумму 1000 0.2 BTC по стоимости 10000USD и продав по 11000USD 0.2 BTC вы получаете 200 долларов США прибыли, тогда как без плеча эта сумма была бы только 100USD. Но какие риски несет в таком случае трейдер? Все зависит от того какой у него уровень ликвидационной стоимости и какую сумму он вкладывает в торговлю. При стандартной торговле трейдер теряет сумму, что вложил в открытие позиции, это и есть эта ликвидационная стоимость или принудительное завершение сделки. В то же время, например, без плеча при стоимости Bitcoin 10000.00USD на 1000USD мы можем приобрести 0.1BTC, но если цена упадет на 1000USD, то есть до цены 9000USD, тогда трейдер потеряет 1000-0,1BTC* 9000=100USD. Тогда как при уровне маржи 2 трейдер потеряет в 2 раза больше 200USD. При большем плече можно и вовсе все потерять.

Кроме возможностей больше заработать, трейдер еще может открывать сделки против рынка, торговать короткими позициями.



Практика и советы

Без практического опыта никак не обойтись, так как подобная торговля требует осознанного подхода. Поэтому, прежде всего, старайтесь не рисковать сразу большими суммами, пока вы еще до конца не разобрались с тем как работать с маржой. Стоит также обратить свое внимание на такие криптовалюты, что обладают средним уровнем волатильности, но ни в коем случае не низкой, так как можно приобрести монеты и сидеть ждать у моря погоды долго, пока начнется какое-либо движение. Обычно, чем больше капитализации у криптовалют, тем больше она подходит для подобного типа торговли. То есть вы можете выбирать топовые криптовалюты, например Bitcoin, Litecoin, Ethereum.



Есть ряд советов, что стоит внимательно прочесть и стараться сделать принципами торговли:



- не рискуйте значительным капиталом;

- соблюдайте правила управления рисками – заранее рассчитайте сумму, которой вы можете рискнуть;

- старайтесь не жадничать, помните о том, что вы можете потерять вложенные деньги;

- издержки за день могут быть не большими, но если позицию держать в долгосроке, это уже чревато более крупными комиссиями;

- есть риски экстремальных движений так называемы скачков и проколов курса, где может быть достигнут ваш маржин колл (но такие скачки не слишком часты на высоколиквидных криптовалютных парах), но существует надежда, что прокол может быть и в вашу сторону.



Рассмотрим на примере, как можно заработать или потерять на таком скачке курса на примере покупки допустим Лайткоина по курсу 100USD с плечом 1 к 2.

Пример: Вы купили 2LTC по курсу 100USD, из этих затраченных денег - 100USD ваши и 100 заемные. Затем, если вы себе установили прибыль в размере 140 USD и сразу установили на этом уровне продажу 2 лайткоинов. Затем, не дождавшись пока цена «доползет» до установленного значения, произошел скачек цены (проценты по кредиту, например, в этот момент составили 1USD). В случае, если он скажем в размере в 1,5 раза произошел в вашу сторону, то вы автоматически получите вашу установленную прибыль (2*140)-100-100-1=79 долларов США.

Если же цена упадет до 50 по формуле расчета 101/2=50,50, то у вашего депозита будет маржин-колл. Ваш остаток монет будет продан для того, чтоб погасить задолженность с процентами и у вас будет ноль по депозиту.



К тому же стоит учитывать, в чем взят залог по кредиту. Если падает курс криптовалюты, что у вас в залоге, то конечно же будет и уменьшаться обеспечение и это, в свою очередь, может приблизить уровень маржин-колл. Как вариант можно торговать с леверидж на той бирже, где есть возможность установить стоп-лосс. Он устанавливается в биржевом стакане, где по достижению определённого уровня цены актив будет продан, и вы сможете тем самым избежать маржин-колл.



Таким образом, можно сделать вывод, что, если научиться правильно управлять рисками, то можно с помощью маржинальной торговли неплохо зарабатывать, в то же время есть и минусы в виде процентной ставки, прочих расходов, а также вы можете потерять все свои средства, если не правильно спрогнозировали движение валюты. Другими словами, если вы не умеете или не научились еще правильно просчитывать все риски, то лучше торговать без плеча на криптовалютной бирже. Успехов в торговле!





Автор: ГераЯ

Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU Криптоторговля не простое дело и нужно знать множество нюансов, прежде чем полностью вливаться в это дело. Первые криптобиржи были похожи на обычный обмен, но когда количество инвесторов начало расти, начало расти количество криптобирж, что способствовало увеличению количества предоставляемых услуг, так как конкуренция росла также. Продолжая цикл статей по основам крипто торговли, хочется рассказать начинающим криптотрейдерам о дополнительных возможностях в виде маржинальной торговли, которые можно использовать в трейдинге без дополнительных расходов со своего кармана, по крайней мере теоретически. Но практически такие инвестиции это дополнительный риск, на который надо идти осознанно. Поэтому для того, чтоб разобраться использовать маржинальную торговлю в ежедневном трейдинге или нет, стоит изучить, что такое маржинальная торговля, какие риски она за собой несет, и понять как это выглядит на практическом примере.Если вы уже решили торговать на криптовалютной бирже, но ваши ресурсы довольно ограничены, то однозначно лучший выход для трейдера это начать использовать маржинальные услуги существующих криптобирж. У вас есть n-сумма, но с использованием маржи вы увеличиваете свои возможности по покупке выбранной цифровой валюты, то есть изначально можете позволить купить себе на большую сумму, чем у вас есть на самом деле.Если раскрыть понятие более подробно, торазрешает использовать заемный капитал при осуществлении инвестиции. Если биржа предоставляет возможность поставить леверидж 2, то вы можете сделать ставку больше в 2 раза, чем сделали бы при совершении стандартной сделки. Таким образом, мы как бы берем взаймы у биржи. Развивается кредитный рынок, где займ дается трейдеру, трейдер покупает больше монет, чем может финансово, а кредитор получает свой процент.Это образно. На самом деле открывая ордер по маржинальной торговле, вы заимствуете деньги у других клиентов биржи, что предоставляют свои деньги в займ.К слову не так много бирж, где есть возможность использования маржи основные известные POLONIEX (уровень 2.5X), BITFINEX(уровень 3.3X), KRAKEN (до 5), GDAX (уровень 3.0X). Возьмем примером полоникс, где вы открываете разные счета в трех вариантах: exchange (стандартный без плеча счет), margin (средства по марже) и lending (деньги, что вы можете занимать другим клиентам). Изначально все деньги попадают на основной первый счет, и только если вы хотите использовать маржу, то переводите на счет margin.Открывая маржинальную сделку, вы сразу несете дополнительные издержки – надо же оплачивать процент по кредиту в виде маржи и, конечно же, заплатить за услугу открытия сделки, комиссию бирже.Но если растут возможности по заработку с использованием маржи, то конечно возрастут и риски.при кредитном плече 1 к 2 вы можете купить на сумму 1000 0.2 BTC по стоимости 10000USD и продав по 11000USD 0.2 BTC вы получаете 200 долларов США прибыли, тогда как без плеча эта сумма была бы только 100USD. Но какие риски несет в таком случае трейдер? Все зависит от того какой у него уровень ликвидационной стоимости и какую сумму он вкладывает в торговлю. При стандартной торговле трейдер теряет сумму, что вложил в открытие позиции, это и есть эта ликвидационная стоимость или принудительное завершение сделки. В то же время, например, без плеча при стоимости Bitcoin 10000.00USD на 1000USD мы можем приобрести 0.1BTC, но если цена упадет на 1000USD, то есть до цены 9000USD, тогда трейдер потеряет 1000-0,1BTC* 9000=100USD. Тогда как при уровне маржи 2 трейдер потеряет в 2 раза больше 200USD. При большем плече можно и вовсе все потерять.Кроме возможностей больше заработать, трейдер еще может открывать сделки против рынка, торговать короткими позициями.Без практического опыта никак не обойтись, так как подобная торговля требует осознанного подхода. Поэтому, прежде всего, старайтесь не рисковать сразу большими суммами, пока вы еще до конца не разобрались с тем как работать с маржой. Стоит также обратить свое внимание на такие криптовалюты, что обладают средним уровнем волатильности, но ни в коем случае не низкой, так как можно приобрести монеты и сидеть ждать у моря погоды долго, пока начнется какое-либо движение. Обычно, чем больше капитализации у криптовалют, тем больше она подходит для подобного типа торговли. То есть вы можете выбирать топовые криптовалюты, например Bitcoin, Litecoin, Ethereum.- не рискуйте значительным капиталом;- соблюдайте правила управления рисками – заранее рассчитайте сумму, которой вы можете рискнуть;- старайтесь не жадничать, помните о том, что вы можете потерять вложенные деньги;- издержки за день могут быть не большими, но если позицию держать в долгосроке, это уже чревато более крупными комиссиями;- есть риски экстремальных движений так называемы скачков и проколов курса, где может быть достигнут ваш маржин колл (но такие скачки не слишком часты на высоколиквидных криптовалютных парах), но существует надежда, что прокол может быть и в вашу сторону.Рассмотрим на примере, как можно заработать или потерять на таком скачке курса на примере покупки допустим Лайткоина по курсу 100USD с плечом 1 к 2.Пример: Вы купили 2LTC по курсу 100USD, из этих затраченных денег - 100USD ваши и 100 заемные. Затем, если вы себе установили прибыль в размере 140 USD и сразу установили на этом уровне продажу 2 лайткоинов. Затем, не дождавшись пока цена «доползет» до установленного значения, произошел скачек цены (проценты по кредиту, например, в этот момент составили 1USD). В случае, если он скажем в размере в 1,5 раза произошел в вашу сторону, то вы автоматически получите вашу установленную прибыль (2*140)-100-100-1=79 долларов США.Если же цена упадет до 50 по формуле расчета 101/2=50,50, то у вашего депозита будет маржин-колл. Ваш остаток монет будет продан для того, чтоб погасить задолженность с процентами и у вас будет ноль по депозиту.К тому же стоит учитывать, в чем взят залог по кредиту. Если падает курс криптовалюты, что у вас в залоге, то конечно же будет и уменьшаться обеспечение и это, в свою очередь, может приблизить уровень маржин-колл. Как вариант можно торговать с леверидж на той бирже, где есть возможность установить стоп-лосс. Он устанавливается в биржевом стакане, где по достижению определённого уровня цены актив будет продан, и вы сможете тем самым избежать маржин-колл.Таким образом,Другими словами, если вы не умеете или не научились еще правильно просчитывать все риски, то лучше торговать без плеча на криптовалютной бирже. Успехов в торговле!

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