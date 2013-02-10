Украинские предприниматели жалуются на дефицит рабочих рук - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Украинские предприниматели жалуются на дефицит рабочих рук

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Украинские предприниматели жалуются на дефицит рабочих рук


На Украине зафиксирован дефицит рабочей силы, такие данные озвучил в своей речи президент страны, Пётр Порошенко. Как сообщило первое лицо государства, представители крупного капитала начинают жаловаться на отсутствие рабочей силы на рынке труда. В ответ на эти жалобы предпринимателям предложено повышать заработную плату.

По мнению президента Украины, благодаря позитивным последствиям реформ, а так же из-за открытости границ и европейского выбора, на Украине наблюдается рост стоимости рабочих рук. По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата у украинских рабочих, в течение года, выросла на 20 процентов.

Как заявил журналистам Вячеслав Климов, возглавляющий компанию "Новая Почта", в ходе проведённого опроса среди представителей крупного бизнеса выяснилось, что первоочередной проблемой для предпринимателей становится отток высококвалифицированных рабочих рук. Впервые в истории Украины предпринимателям приходиться фокусироваться, в первую очередь, на поиске рабочих рук. Раньше такого ни разу не было. Если раньше у крупных компаний наблюдалась очередь из желающих устроиться на работу, то сейчас таких очередей больше нет.

Климов уверен, что возникшую проблему может помочь разрешить только государство. Но для этого нужно кардинально переработать трудовое законодательство и полностью отказаться от массы административных процедур в данном направлении. Анна Деревянко, которая возглавляет ЕБА, так же указала на проблему дефицита рабочих рук в стране. По её словам, количество жителей в стране сократилось до 35 млн человек. И для того чтобы прекратить дальнейший отток рабочих рук, государство уже сейчас должно озаботиться решением таких проблем, как безопасность, медицина, образование и оказание государственных услуг.

На все обвинения в том, что государство ничего не делает, Пётр Порошенко заявил, что правительство уже давно демонстрирует свою готовность помогать бизнесу. К примеру, был снижен единый социальный налог. В дальнейшем, если того потребуется, будет изменено трудовое законодательство. Для дальнейших действий, правительство ждёт предложения по решению возникающих проблем от представителей крупного капитала.

Специально для mmgp.ru
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