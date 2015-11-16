Биржа HitBtc при листинге начисляла миллион токенов AMM вместо одного - Горячие новости криптовалют | MMGP

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Биржа HitBtc при листинге начисляла миллион токенов AMM вместо одного



В работе системы криптовалютной биржи HitBTC в эту субботу, 2 декабря, произошла ошибка, в результате которой при размещении в перечне криптовалют токенов с тикером АММ каждый депозит владельцев этих цифровых активов увеличивался ровно в 1 млн раз. Вообще токены АММ ранее выпустила компания "MicroMoney" и как только руководство этой компании узнало про эту неприятную ситуацию, но оно сразу попросило криптовалютных трейдеров не совершать никаких сделок с АММ до того, пока эта ситуация полностью не проясниться.









Предупреждение трейдерам от имени руководства "MicroMoney" было размещено как через официальный аккаунт в Твиттере, так и вывешено на веб-портале самой этой компании. 17 422 798 единиц - именно столько токенов АММ было точно выпущено ранее "MicroMoney" согласно их заявления. Но в результате возникшей в системе технической проблемы, трейдеры начали выставлять на продажу очень большое количество недействительных и ничем не обеспеченных токенов и причем по самой маленькой допустимой цене: 0,000001 BTC.









Между тем, техподдержка HitBTC, наблюдая за этой нестандартной ситуацией, в итоге среагировала можно сказать, что корректно и в ответ на запросы клиентов этой криптобиржи просто отвечала им, что пока вывод средств по техническим причинам невозможен, но когда количество таких запросов возросло в разы, то поддержка просто перестала отвечать на них, но правда сами торги этим активом были приостановлены уже ближе к полуночи.



Но безусловно, из-за того, что токены АММ вдруг стали массово продаваться всего по 0,000001 BTC, то есть по самой минимально допустимой цене, на самой криптобирже возникла очередь трейдеров, которые успели это сделать, а именно, быстро продать АММ, которые попали к ним из-за технической ошибки. Впрочем, администрация HitBTC, пока точно не раскрыла сколько именно необеспеченных токенов АММ было продано через систему трейдерами и уже превратились в другие цифровые активы.



Чуть позже администрация HitBTC разослала от своего имени имейлы для клиентов сообщив им, что: "Беспорядок на бирже был прекращен и мы пока на некоторое время остановили торги в отношении токенов АММ. Мы собираемся навести в этом секторе по торговле токенами АММ порядок и справедливость. Обещаем, что проблемы каждого криптотрейдера в контексте произошедшего нами будут улажены на 100%".



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/5a23da24b34ff В работе системы криптовалютной биржи HitBTC в эту субботу, 2 декабря, произошла ошибка, в результате которой при размещении в перечне криптовалют токенов с тикером АММ каждый депозит владельцев этих цифровых активов увеличивался ровно в 1 млн раз. Вообще токены АММ ранее выпустила компания "MicroMoney" и как только руководство этой компании узнало про эту неприятную ситуацию, но оно сразу попросило криптовалютных трейдеров не совершать никаких сделок с АММ до того, пока эта ситуация полностью не проясниться.Предупреждение трейдерам от имени руководства "MicroMoney" было размещено как через официальный аккаунт в Твиттере, так и вывешено на веб-портале самой этой компании. 17 422 798 единиц - именно столько токенов АММ было точно выпущено ранее "MicroMoney" согласно их заявления. Но в результате возникшей в системе технической проблемы, трейдеры начали выставлять на продажу очень большое количество недействительных и ничем не обеспеченных токенов и причем по самой маленькой допустимой цене: 0,000001 BTC.Между тем, техподдержка HitBTC, наблюдая за этой нестандартной ситуацией, в итоге среагировала можно сказать, что корректно и в ответ на запросы клиентов этой криптобиржи просто отвечала им, что пока вывод средств по техническим причинам невозможен, но когда количество таких запросов возросло в разы, то поддержка просто перестала отвечать на них, но правда сами торги этим активом были приостановлены уже ближе к полуночи.Но безусловно, из-за того, что токены АММ вдруг стали массово продаваться всего по 0,000001 BTC, то есть по самой минимально допустимой цене, на самой криптобирже возникла очередь трейдеров, которые успели это сделать, а именно, быстро продать АММ, которые попали к ним из-за технической ошибки. Впрочем, администрация HitBTC, пока точно не раскрыла сколько именно необеспеченных токенов АММ было продано через систему трейдерами и уже превратились в другие цифровые активы.Чуть позже администрация HitBTC разослала от своего имени имейлы для клиентов сообщив им, что: "Беспорядок на бирже был прекращен и мы пока на некоторое время остановили торги в отношении токенов АММ. Мы собираемся навести в этом секторе по торговле токенами АММ порядок и справедливость. Обещаем, что проблемы каждого криптотрейдера в контексте произошедшего нами будут улажены на 100%".По материалам источник

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