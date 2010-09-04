На iPhone X сняли полноценный музыкальный клип - Новости технологий и интернета | MMGP

Режиссёр и видеооператор Тристан Поуп опубликовал новый музыкальный клип, полностью снятый на камеру iPhone X. Это далеко не первая подобная работа энтузиаста: ещё в 2015 году он опубликовал ролик, записанный с помощью iPhone 6. Во время работы над новым проектом Тристан использовал несколько дополнительных аксессуаров, включая штатив, ручной стабилизатор и объективы с разным углом обзора и фокусным расстоянием. Результат оказался вполне достойным внимания.
А вот первая работа режиссёра, снятая на iPhone:
Тристан говорит, что его часто спрашивают о том, какой смартфон он считает лучшим для съёмки фото и видео. По его словам, сейчас дать однозначный ответ крайне сложно, но приобретая флагман Google, Samsung или Apple, вы точно не ошибётесь. Правда, он не скрывает, что смартфонам ещё далеко до профессиональных камер. По мнению режиссёра, мобильным гаджетам не хватает возможности снимать видео с эффектом боке.
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