Microsoft разрабатывает секретное устройство на Snapdragon 845 - Новости технологий и интернета | MMGP

На сайте компании Microsoft появилось упоминание некоего устройства на базе ещё не анонсированного флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 845. Информация о гаджете была размещена в объявлении о поиске инженера для тестирования аппаратного обеспечения или его производства. Среди требований к кандидату — понимание стандарта Wi-Fi 802.11 и сложных устройств, таких как смартфон. В сети уже начали появляться догадки о том, что именно разрабатывает Microsoft.
Surface PhoneКонцепт сгибаемого смартфона Microsoft
Среди фанатов есть две основные теории относительно будущего устройства Microsoft на базе процессора Snapdragon 845. Первый и наиболее вероятный вариант — новый планшетный компьютер или ноутбук линейки Surface с поддержкой LTE. До конца года должны официально появиться первые Windows-компьютеры на базе Snapdragon 835, поэтому релиз подобного устройства от Microsoft кажется весьма логичным шагом.
Также фанаты редмондской корпорации верят, что Microsoft намерена представить давно ожидаемый Surface Phone. Судя по последним данным, это будет сгибаемый смартфон на полноценной версии Windows 10, который можно будет использовать в качестве небольшого планшета.
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