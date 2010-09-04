Команда Bitcoin Gold может провести аналогичный хардфорк в сети Ethereum - Новости криптовалют | MMGP

Традиционный поставщик новостей из Китая cnLedger сообщил, что благодаря усилиям команды Bitcoin Gold, в сети Ethereum может состояться хардфорк с возникновением нового альткоина.
“IFO приходит в Ethereum? Тот самый парень, что форкнул биткоин, в результате чего появился Bitcoin Gold, сейчас старается сделать это с Ethereum, чтобы “решить проблему безопасности и сделать предложение монет неограниченным”.
“Предусматривающие премайн форки больше похожи на замаскированные под хардфорк ICO. Их можно было бы назвать IFO (Initial Fork Offering)”.
Ранее ForkLog сообщал, что в связи с запретом властей на проведение ICO, в Китае увидели в хардфорках альтернативу первичным предложениям монет.
Источник
.