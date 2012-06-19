btc.matronator.com - от 50 сатоши, 4 часа, FS - Краны | MMGP

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btc.matronator.com - от 50 сатоши, 4 часа, FS
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Всё о кранах криптовалют. Популярные краны и способы заработка на них
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Сегодня, 14:43
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#1
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Любитель
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Регистрация: 19.06.2012
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УГ: 1
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btc.matronator.com - от 50 сатоши, 4 часа, FS
Алгоритм работы крана
50 (85%), 250 (9%), 500 (5%), 5000 (1%) satoshi every 240 minutes.
Ссылка на кран
http://btc.matronator.com/?r=12AnsVn...Sc6cXu6H5fz63R
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Сегодня, 14:43
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