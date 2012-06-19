btc.matronator.com - от 50 сатоши, 4 часа, FS - Краны | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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btc.matronator.com - от 50 сатоши, 4 часа, FS

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#1
Любитель
 
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Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 208
Благодарностей: 19
УГ: 1
КП: 0.007
btc.matronator.com - от 50 сатоши, 4 часа, FS
Алгоритм работы крана
50 (85%), 250 (9%), 500 (5%), 5000 (1%) satoshi every 240 minutes.
Ссылка на кран
http://btc.matronator.com/?r=12AnsVn...Sc6cXu6H5fz63R
Оплата
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 56.png Просмотров: 0 Размер: 41.6 Кб ID: 207877  
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