Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком Wirex - Криптовалютные кошельки | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,123 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком Wirex

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждаем кошельки для криптовалют. Как создать криптовалютный кошелек. Какой криптовалютный кошелек надежнее и доступнее и т.д.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:30
#1
crypto-блогер
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 6,112
Благодарностей: 2,211
УГ: 36
Записей в CT-блоге: 289
Подписок CT: 28
КП: 0.257
подарки
Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком Wirex
Гибридный мультивалютный криптокошелек Wirex

Сайт кошелька Wirex

Регистрация

Для регистрации в кошельке необходимо заполнить простую форму регистрации, указав в ней Имя и Фамилию, е-мейл и пароль.



После заполнения данной формы вам на почту придет письмо. Пройдя по ссылке, указанной в письме, вы подтверждаете свой е-мейл. После этого можно работать с кошельком.

Безопасноть

Цитата:
Главное в работе любого кошелька это безопасность. Ведь на кошельке вы храните собственные деньги. Разработчики разных кошельков по разному относятся к мерам безопасности и количеству защитных ключей. Некоторые даже предлагают часть ключей хранить на мобильном устройстве, хотя сам кошелек расположен на основном компьютере. Основа любой безопасности - не хранить в одном месте или на одном устройстве все ключи и пароли. Даже если безопасностью кошелька не предусмотрено хранение ключей на внешних устройствах, их лучше не хранить на том устройстве, где установлен кошелек.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях, консультации и рефбеки партнерам
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
О том как я зарабатываю на крипте и не только...
Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:40.
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком BitGo veranika55 Криптовалютные кошельки 0 Сегодня 00:43
Обзор и работа с мультивалютным крипто-кошельком СoinsBank veranika55 Криптовалютные кошельки 0 01.12.2017 22:39
Обзор и работа с мультивалютным крипто-кошельком Сoinomi.com veranika55 Криптовалютные кошельки 0 01.12.2017 19:40
Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком HolyTransaction veranika55 Криптовалютные кошельки 0 30.11.2017 18:17
Описание и работа с мультивалютным криптокошелька Сoinpayments veranika55 Криптовалютные кошельки 0 30.11.2017 14:57

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Dimoni4e
Разные форматы рекламы для сайта и отдача от них
От Dimoni4e в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар Gilan
Россия до и после Крыма. Главные цифры Что изменилось в стране с марта 2014 года?
От Gilan в разделе «Политика и экономика»
Аватар all-hyips
National Hyip - nationalhyip.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Неожиданно: названа самая распространенная платежная система
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватар moskva
«Продам извинения»: как трейдеры откликнулись на сбой на Московской бирже
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TTLuck2017
Онлайн портал поиска работы IIMJobs привлек финансирование в серии А
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
433,123
Тем
502,414
Сообщений
12,605,220

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram