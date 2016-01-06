Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком Wirex - Криптовалютные кошельки | MMGP

Гибридный мультивалютный криптокошелек Wirex
Сайт кошелька Wirex
Регистрация
Для регистрации в кошельке необходимо заполнить простую форму регистрации, указав в ней Имя и Фамилию, е-мейл и пароль.
После заполнения данной формы вам на почту придет письмо. Пройдя по ссылке, указанной в письме, вы подтверждаете свой е-мейл. После этого можно работать с кошельком.
Безопасноть
Цитата:
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Главное в работе любого кошелька это безопасность. Ведь на кошельке вы храните собственные деньги. Разработчики разных кошельков по разному относятся к мерам безопасности и количеству защитных ключей. Некоторые даже предлагают часть ключей хранить на мобильном устройстве, хотя сам кошелек расположен на основном компьютере. Основа любой безопасности - не хранить в одном месте или на одном устройстве все ключи и пароли. Даже если безопасностью кошелька не предусмотрено хранение ключей на внешних устройствах, их лучше не хранить на том устройстве, где установлен кошелек.