Биржа HitBtc при листинге начисляла миллион токенов AMM вместо одного - Новости криптовалют | MMGP

В субботу, 2 декабря, криптовалютная биржа HitBtc допустила ошибку при листинге токенов AMM, увеличив каждый депозит в миллион раз. В связи с этим компания MicroMoney, эмитент токенов, призвала трейдеров прекратить торги несуществующими активами до выяснения обстоятельств.
Как отмечено на сайте компании, официальная эмиссия токенов AMM составляет 17 422 798 единиц. Однако за каждый перечисленный на депозиты биржи HitBtc токен пользователи получали в миллион раз больше, что привело к появлению значительного количества ордеров на продажу миллиардов несуществующих и необеспеченных монет по минимально допустимой цене: 0,000001 BTC.
На протяжении дня служба поддержки HitBtc сначала отправляла стандартные ответы о невозможности вывода средств, а затем начала игнорировать запросы пользователей. Торги были приостановлены только поздним вечером (приблизительно в 22:00 UTC+2).
Поскольку большинство ордеров были выставлены на минимально допустимую цену, сформировалась очередь из трейдеров, некоторым из которых удалось продать токены, начисленные по ошибке. Масштабы проблемы пока что остаются неизвестными, как и точная сумма, которую пользователи успели вывести в другие активы.
«Мы прекратили беспорядок и временно приостановили торги, ввод/вывод токенов AMM. Мы намерены восстановить порядок и справедливость. Проблемы каждого трейдера в контексте случившегося будут полностью решены», — пообещали представители биржи в электронном письме для своих пользователей.
Напомним, ранее один из участников ICO TokenCard приобрел 15% всех токенов TKN по цене в десять раз меньше из-за ошибки в коде.
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