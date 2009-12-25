Крипторынок восстанавливается после обвала - Новости криптовалют | MMGP

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Крипторынок восстанавливается после обвала

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Крипторынок восстанавливается после обвала

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин восстанавливается после резкого падения, в пятницу вечером цена за монету на крупнейших биржах превысила отметку $10,5 тыс. Растут абсолютно все 100 криптовалют, входящих в топ сервиса coinmarketcap. А общая капитализация вновь повысилась до $317 млрд.

С начала недели биткоин начал активный рост. В среду, 29 ноября, цена на криптовалюту обновила исторический рекорд, достигнув отметки $11,441 тыс. Однако в ночь со среды на четверг курс упал до менее $9 тыс. Чаще всего причиной называют массовые перебои в работе американских бирж, торгующих криптовалютой.

Так, некоторые клиенты крупной биржи Coinbase 29 ноября не могли зайти в свои личные кабинеты, другие в свою очередь жаловались на медленную работу сервиса. Операционный директор биржи Дейв Фармер заявил, что проблемы вызваны огромным наплывом посетителей: в среду площадка зафиксировала новый рекорд по трафику. Работа была восстановлена в течение часа.

Аналитики также связывали резкое падение с коррекцией и фиксацией трейдерами прибыли после достижения нового исторического максимума. Многие наблюдатели предрекали биткоину обвал, после того как он достигнет отметки $10 тыс. По каким-то причинам эти люди были уверены, что от данного уровня начнутся массированные продажи. Возможно, тот факт, что биткоин начал резко дешеветь на следующий день после достижения целевой отметки, вызвал еще большую панику, навеянную как раз СМИ.
К 19:00 мск биткоин демонстрирует рост в 13,79%. Стоимость одной криптомонеты - $10718, капитализация - $179 млрд. Ралли поддерживает новость о том, что Чикагская товарная биржа (CME Group) назвала дату запуска торгов фьючерсами на биткоин — 18 декабря. Фьючерсные контракты на биткоин будут торговаться на двух биржах: CME и CBOE Futures Exchange, кроме того, Cantor Exchange представит спекулянтам возможность торговли бинарными опционами.

Новые контракты будут запущены на платформе CME Globex на условиях денежных расчетов и будут основаны на CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) – референсной ставке биткоина по отношению к доллару США, составляемой CME Group на данных Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken, сообщает forklog.com.

На начальном этапе фьючерсные контракты будут связаны с различными инструментами по управлению рисками, включая первоначальную маржу в размере 35%, лимиты на позиции и внутридневные цены, отметил Терри Даффи. Ранее глава CME Group заявил, что решение о запуске торгов фьючерсами на биткоин никак не связано с резко выросшей в этом году ценой первой криптовалюты.

Сегодня список поддерживающих цифровые валюты компаний пополнился аудиторской и консалтинговой фирмой PricewaterhouseCoopers (PwC), которая объявила, что впервые приняла биткоины в качестве оплаты своих услуг. PwC стала первой из "большой четверки" аудиторских фирм (Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG и собственно PwC), начавшей принимать биткоины.

"Это решение наглядно демонстрирует нашу открытость к новым технологиям и внедрению инновационных бизнес-моделей. Это также говорит о том, что биткоин и другие устоявшиеся криптовалюты превратились в широко распространенные формы расчетов", — отметил председатель PwC Asia-Pacific Рэймунд Чао.

По его словам, гонконгское отделение PwC решило принять такой платеж, поскольку в организацию все чаще обращаются местные криптовалютные стартапы. Кроме того, компания наблюдает рост спроса на консалтинговые услуги в сфере первичных предложений монет (ICO), а также со стороны криптобирж и фондов.

Вторая по капитализации криптовалюта, эфир, растет на 11,2%. На бирже Bithumb она торгуется на отметке $478,31, на Bitfinex —$446,77, на OKEx — $446,38. Bitcoin Cash (Bitcoin.Cash) и Bitcoin Gold дорожают на 13,7% и 11,1% соответственно.

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/94608
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