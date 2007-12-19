[ICO] Eristica - платформа P2P для электронного спорта 07-29.12.2017 - ICO | MMGP
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[ICO] Eristica - платформа P2P для электронного спорта 07-29.12.2017

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[ICO] Eristica - платформа P2P для электронного спорта 07-29.12.2017


Eristica - это платформа P2P для электронного спорта, которая успешно развивается. В ее основе находится вирусный контент в соединении со смарт контрактами, что гарантирует честную игру и прозрачность.

Достижения проекта
✔ Игровая платформа FunTech для задач с базой пользователей 1.2 + M
✔ 2+ года развития
✔ Среднее время на сеанс 13 минут
✔ Поддержка со стороны первого инвестора # 1 в мире: SOSV
✔ Поддержка от McKinsey, Winter Capital и группы частных инвесторов на пре-ICO
✔ Наставничество от отраслевых суперзвезд
✔ Соглашения о ежемесячной предварительной установке на смартфоны в Азии


Чего мы стремимся достичь

  1. Создать экосистему, где пользователи бросают вызов друг другу прозрачно через смарт контракты.
  2. Децентрализованная система оракулов, где каждый может выиграть токены за каждое успешное предсказание.
  3. Платформа со встроенными сторонними службами и продуктами на основе технологии блокчейн.
  4. Онлайн-задачи для соревнований по электронному спорту для игр, построенных на Unity и Unreal
  5. Улучшить с помощью API игру Eristica.
  6. Создать удобный интерфейс в приложении для покупки и продажи токенов на текущем рынке, где будет цена без прямого обмена с биржами.

Преимущества для участников

Токены станут движущей силой цифровой экономики экосистемы. Пользователям потребуется много токенов для создания проблем, ставок, призовых фондов и покупок в приложении. Eristica будет иметь интегрированный интерфейс в приложении для покупки токенов ERT от бирж для своих текущих цен. Пользователи смогут оплачивать с помощью прилагаемой кредитной / дебетовой карты, местной оплаты или криптовалют. Это создаст растущий спрос и солидную ликвидность для ERT токенов среди сообщества Eristica. Расширение платформы за счет интеграции продуктов и услуг со стороны третьих сторон
Разработчики. Создание дополнительных сервисов для пользователей и использование токенов в виде единой формы как в экосистеме, так и на партнерских сайтах. Это приведет к увеличению стоимости для токенов ERT.

Часть комиссионных будет распределена в Фонд Challenge, который будет финансировать рекламную деятельность, а также интеграцию со сторонними службами.
Расширение базы пользователей через расширение платформы до регионов Юго-востока Азии, Индии, Европе и Северной Америке. Начиная с 2018 года, производители местных смартфонов предварительно установит приложение Eristica на новые смартфоны. Потенциальный рост в первом квартале 2018 года ожидается около 500 000 новых пользователей. Рост пользователей база создаст новый спрос на токены ERT.

Преимущества для пользователей

Никогда еще индустрия ставок и вызовов не имела такой свободы, как сейчас, когда технология blockchain настолько популярна. Таким образом, пользователи получат возможность монетизации своих талантов, навыков и способностей, побеждая в проблемах.
Более того, Eristica установит комиссионный сбор в размере 3% для всех типов событий.

Преимущества для криптосообщества

Ожидается, что кошелек будет установлен на счетах более 1 200 000 пользователей Eristica, что позволит сделать его одним из массовых мобильных кошельков с криптовалютами в мире.
Проект Eristica рассматривает продвижение криптоэкономики среди молодежи – одной из его главных целей. Таким образом, проект стремится привлечь миллионы молодых пользователей к крипто миру.

Сетевой токен Eristica (ERT)
Токен Eristica (тикер: ERT) является жизненно важной частью сети Eristica. ERT позволит пользователям получать деньги от успешных прогнозов и купить доступ к услугам платформы.
ERT также работает в децентрализованном управлении, что позволяет пользователям оказывать влияние на решение спорных ситуаций при голосовании за победителей в вызове.

Детали краудсейла
Время начала: 7 декабря 2017 г.
Время окончания: 29 декабря 2017 г.
Продолжительность: 22 дня или сразу после достижения хард кэпа.
Хард кэп: 10 миллионов долларов

Распределение токенов


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Последний раз редактировалось kislov; Сегодня в 13:26.
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