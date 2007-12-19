[ICO] Eristica - платформа P2P для электронного спорта 07-29.12.2017 - ICO | MMGP

Eristica - это платформа P2P для электронного спорта, которая успешно развивается. В ее основе находится вирусный контент в соединении со смарт контрактами, что гарантирует честную игру и прозрачность.
Достижения проекта
✔ Игровая платформа FunTech для задач с базой пользователей 1.2 + M
✔ 2+ года развития
✔ Среднее время на сеанс 13 минут
✔ Поддержка со стороны первого инвестора # 1 в мире: SOSV
✔ Поддержка от McKinsey, Winter Capital и группы частных инвесторов на пре-ICO
✔ Наставничество от отраслевых суперзвезд
✔ Соглашения о ежемесячной предварительной установке на смартфоны в Азии
Чего мы стремимся достичь
Преимущества для участников
- Создать экосистему, где пользователи бросают вызов друг другу прозрачно через смарт контракты.
- Децентрализованная система оракулов, где каждый может выиграть токены за каждое успешное предсказание.
- Платформа со встроенными сторонними службами и продуктами на основе технологии блокчейн.
- Онлайн-задачи для соревнований по электронному спорту для игр, построенных на Unity и Unreal
- Улучшить с помощью API игру Eristica.
- Создать удобный интерфейс в приложении для покупки и продажи токенов на текущем рынке, где будет цена без прямого обмена с биржами.
Токены станут движущей силой цифровой экономики экосистемы. Пользователям потребуется много токенов для создания проблем, ставок, призовых фондов и покупок в приложении. Eristica будет иметь интегрированный интерфейс в приложении для покупки токенов ERT от бирж для своих текущих цен. Пользователи смогут оплачивать с помощью прилагаемой кредитной / дебетовой карты, местной оплаты или криптовалют. Это создаст растущий спрос и солидную ликвидность для ERT токенов среди сообщества Eristica. Расширение платформы за счет интеграции продуктов и услуг со стороны третьих сторон
Разработчики. Создание дополнительных сервисов для пользователей и использование токенов в виде единой формы как в экосистеме, так и на партнерских сайтах. Это приведет к увеличению стоимости для токенов ERT.
Часть комиссионных будет распределена в Фонд Challenge, который будет финансировать рекламную деятельность, а также интеграцию со сторонними службами.
Расширение базы пользователей через расширение платформы до регионов Юго-востока Азии, Индии, Европе и Северной Америке. Начиная с 2018 года, производители местных смартфонов предварительно установит приложение Eristica на новые смартфоны. Потенциальный рост в первом квартале 2018 года ожидается около 500 000 новых пользователей. Рост пользователей база создаст новый спрос на токены ERT.
Преимущества для пользователей
Никогда еще индустрия ставок и вызовов не имела такой свободы, как сейчас, когда технология blockchain настолько популярна. Таким образом, пользователи получат возможность монетизации своих талантов, навыков и способностей, побеждая в проблемах.
Более того, Eristica установит комиссионный сбор в размере 3% для всех типов событий.
Преимущества для криптосообщества
Ожидается, что кошелек будет установлен на счетах более 1 200 000 пользователей Eristica, что позволит сделать его одним из массовых мобильных кошельков с криптовалютами в мире.
Проект Eristica рассматривает продвижение криптоэкономики среди молодежи – одной из его главных целей. Таким образом, проект стремится привлечь миллионы молодых пользователей к крипто миру.
Сетевой токен Eristica (ERT)
Токен Eristica (тикер: ERT) является жизненно важной частью сети Eristica. ERT позволит пользователям получать деньги от успешных прогнозов и купить доступ к услугам платформы.
ERT также работает в децентрализованном управлении, что позволяет пользователям оказывать влияние на решение спорных ситуаций при голосовании за победителей в вызове.
Детали краудсейла
Время начала: 7 декабря 2017 г.
Время окончания: 29 декабря 2017 г.
Продолжительность: 22 дня или сразу после достижения хард кэпа.
Хард кэп: 10 миллионов долларов
Распределение токенов
Баунти программа
Cайт
WhitePaper