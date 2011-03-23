Как действительно успешно внедрять привычки. И менять жизнь - Маркетинг: общий форум | MMGP

Написала сегодня новый пост на тему - "Как действительно внедрять привычки, а не разговаривать о них годами".
Например, привычка:
Ежедневно 30 минут изучать новое в SEO или изучать и делать контекстную рекламу
или
Вставать в 5 утра, ложиться в 21.00
или
Ежедневно делать зарядку для глаз
или
Ежедневно работать над монетизацией сайтов - над пассивным доходом
Этот пост у меня давно чесались руки написать — сейчас я собрала в одном месте все самое ценное, что я узнала за несколько лет на эту тему, особенно в ходе последних нескольких живых тренингов про привычки.
Подробности тут http://seoandme.ru/chelovek-sovokupn...privychek.html