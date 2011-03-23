Как действительно успешно внедрять привычки. И менять жизнь - Маркетинг: общий форум | MMGP
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Как действительно успешно внедрять привычки. И менять жизнь

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Старый Сегодня, 13:15
#1
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Инвестирую в: Интернет-магазины
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 64
Благодарностей: 2
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Как действительно успешно внедрять привычки. И менять жизнь
Написала сегодня новый пост на тему - "Как действительно внедрять привычки, а не разговаривать о них годами".

Например, привычка:

Ежедневно 30 минут изучать новое в SEO или изучать и делать контекстную рекламу

или

Вставать в 5 утра, ложиться в 21.00

или

Ежедневно делать зарядку для глаз

или

Ежедневно работать над монетизацией сайтов - над пассивным доходом

Этот пост у меня давно чесались руки написать — сейчас я собрала в одном месте все самое ценное, что я узнала за несколько лет на эту тему, особенно в ходе последних нескольких живых тренингов про привычки.


Подробности тут http://seoandme.ru/chelovek-sovokupn...privychek.html

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