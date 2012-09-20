bigbit - 1000 SAT/30минут. - Краны | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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bigbit - 1000 SAT/30минут.

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:55
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 663
Благодарностей: 180
УГ: 3
КП: 0.089
bigbit - 1000 SAT/30минут.

Кран дает минимум 0.00001000 BTC каждые 30 минут

Roll Dice минимум 0.00000314 BTC каждые 90 минут.

Способы заработать



Мин. на вывод 0.00140000 BTC

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добавлено через 48 минут
Сейчас посмотрел.
На кране снизили выигрыш до 0.00000500 BTC
__________________
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Инвестирую Здесь
Нет минималки на обмен FREEOBMEN
Последний раз редактировалось Stelss; Сегодня в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Stelss на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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