Рубль в декабре: обвал под Новый год - Горячие новости | MMGP

ttxz Мастер

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Рубль в декабре: обвал под Новый год



Курс доллара на эти выходные — 58,5 рублей. Россиянам, которые собираются отдохнуть в этот Новый год за рубежом, стоит использовать этот момент для покупки валюты: по традиции, в конце года рубль слабеет, и в этом году новогоднего чуда не случится, убеждены эксперты. Если повезет, в декабре можно будет увидеть доллар за 58 рублей, а если будет введен запрет на покупку отечественных ОФЗ иностранными инвесторами, то курс доллара превысит 62 рубля.



На фоне состоявшегося продления соглашения стран, входящих в ОПЕК, и подорожания нефти рубль немного окреп относительно доллара. По данным Банка России, официальный курс американской валюты на 2 декабря составил 58,51 рублей, тогда как на 1 декабря — 58,58 рублей. Правда, курс европейской валюты, наоборот, вырос — с 69,51 рубля до 69,75 рублей.



Накануне министры нефти и энергетики стран ОПЕК и ряда государств, не входящих в картель (ОПЕК+), договорились о пролонгации соглашения об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев — до конца 2018 года. Как подтвердил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, ранее освобожденные от обязательств по сокращению добычи Ливия и Нигерия согласились в следующем году присоединиться к сделке.



Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», говорят, что россиянам, которые собираются провести Новый год за границей и все еще не запаслись валютой, нужно ловить такие кратковременные моменты укрепления рубля.



Цитата: «Нефть стала противовесом для негативных факторов, но она не станет панацеей для рубля. Никто не предполагает до конца года стоимость рубля ниже 58 за доллар. Рынок ждал, что в связи с пролонгацией соглашения ОПЕК+ нефть станет резко расти в цене, но этого не произошло, потому что продление соглашения изначально было заложено в цену нефти», — констатирует начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.



Декабрь вообще традиционно не самый лучший месяц, чтобы покупать доллары и евро, и этот год не станет исключением, убеждают эксперты. В частности, на последний зимний месяц приходятся налоговые выплаты, конвертация валютной выручки экспортеров, а также сезонный фактор роста объема платежей по валютным кредитам. По оценкам ЦБ, на декабрь и январь 2018 года объем выплат достигает $15-16 млрд в месяц, что существенно выше предыдущих месяцев. Так, в третьем квартале этого года объем выплат оценивался в $8,5 млрд с учетом внутригрупповых расчетов.



Кроме того, как отмечает начальник аналитического отдела ИК Русс-Инвест Дмитрий Беденков, на декабрь традиционно приходится пик платежей в рамках кассового исполнения бюджета. Объем исполнения федерального бюджета по расходам за десять месяцев этого года составил 74,4%. Это существенно меньше, чем за аналогичные периоды 2015 года и 2016 года. Тогда цифры составляли 83% и 78% соответственно. Таким образом, если фактическое исполнение составит не меньше прошлого года в процентном отношении (98,7%), то расходы по сравнению с предыдущими годами существенно увеличатся. Это еще один аргумент за ослабление рубля.



К тому же в декабре сразу два регулятора могут повлиять на ослабление рубля — ФРС США и Банк России.



15 декабря состоится очередное заседание совета директоров Центробанка.



Цитата: «С учетом темпов роста инфляции ниже 3%, поддержки со стороны рынка энергоресурсов, ожидаемого роста ВВП на 2% по итогам года, можно ожидать, что ЦБ прибегнет уже в декабре к новому раунду снижения ключевой ставки, как минимум на 25 базисных пункта до 8%», — считает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковленко.



Если в конце декабря добавится фактор геополитики и новых санкций, то, по словам аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, это еще больше ослабит рубль. В жестком варианте санкции содержат запрет на покупку отечественных ОФЗ иностранными инвесторами.



Цитата: «Так что сейчас можно только надеяться на то, что меры Минфина США будут носить рекомендательный характер и не будут содержать прямого запрета на покупку новых выпусков ОФЗ», — говорит эксперт.



Цитата: «У нас действительно была очень непростая ситуация, когда рубль подвергся такому воздействию, когда мы, по сути, перешли к открытому, свободному коридору. Но ничего подобного в этом году не прогнозируется и представить себе невозможно», — сказал премьер, посоветовав хранить сбережения в рублях.



Цитата: «В целом никаких предпосылок для роста рубля нет», — категоричен он.



источник Курс доллара на эти выходные — 58,5 рублей. Россиянам, которые собираются отдохнуть в этот Новый год за рубежом, стоит использовать этот момент для покупки валюты: по традиции, в конце года рубль слабеет, и в этом году новогоднего чуда не случится, убеждены эксперты. Если повезет, в декабре можно будет увидеть доллар за 58 рублей, а если будет введен запрет на покупку отечественных ОФЗ иностранными инвесторами, то курс доллара превысит 62 рубля.На фоне состоявшегося продления соглашения стран, входящих в ОПЕК, и подорожания нефти рубль немного окреп относительно доллара. По данным Банка России, официальный курс американской валюты на 2 декабря составил 58,51 рублей, тогда как на 1 декабря — 58,58 рублей. Правда, курс европейской валюты, наоборот, вырос — с 69,51 рубля до 69,75 рублей.Накануне министры нефти и энергетики стран ОПЕК и ряда государств, не входящих в картель (ОПЕК+), договорились о пролонгации соглашения об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев — до конца 2018 года. Как подтвердил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби, ранее освобожденные от обязательств по сокращению добычи Ливия и Нигерия согласились в следующем году присоединиться к сделке.Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», говорят, что россиянам, которые собираются провести Новый год за границей и все еще не запаслись валютой, нужно ловить такие кратковременные моменты укрепления рубля.Так, 1 декабря цена на нефть марки Brent держалась около $64 за баррель.Декабрь вообще традиционно не самый лучший месяц, чтобы покупать доллары и евро, и этот год не станет исключением, убеждают эксперты. В частности, на последний зимний месяц приходятся налоговые выплаты, конвертация валютной выручки экспортеров, а также сезонный фактор роста объема платежей по валютным кредитам. По оценкам ЦБ, на декабрь и январь 2018 года объем выплат достигает $15-16 млрд в месяц, что существенно выше предыдущих месяцев. Так, в третьем квартале этого года объем выплат оценивался в $8,5 млрд с учетом внутригрупповых расчетов.Кроме того, как отмечает начальник аналитического отдела ИК Русс-Инвест Дмитрий Беденков, на декабрь традиционно приходится пик платежей в рамках кассового исполнения бюджета. Объем исполнения федерального бюджета по расходам за десять месяцев этого года составил 74,4%. Это существенно меньше, чем за аналогичные периоды 2015 года и 2016 года. Тогда цифры составляли 83% и 78% соответственно. Таким образом, если фактическое исполнение составит не меньше прошлого года в процентном отношении (98,7%), то расходы по сравнению с предыдущими годами существенно увеличатся. Это еще один аргумент за ослабление рубля.К тому же в декабре сразу два регулятора могут повлиять на ослабление рубля — ФРС США и Банк России.15 декабря состоится очередное заседание совета директоров Центробанка.Одновременно в декабре эксперты ждут повышения учетной ставки ФРС США также на 0,25 б.п. Это понизит привлекательность игры в кэрри-трейд и усилит давление на рубль, убежден Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». В результате российская валюта может просесть до уровня 60-61 рубль за доллар.Если в конце декабря добавится фактор геополитики и новых санкций, то, по словам аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, это еще больше ослабит рубль. В жестком варианте санкции содержат запрет на покупку отечественных ОФЗ иностранными инвесторами.Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что «традиционного» обвала рубля под Новый год на этот раз не случится.Кирилл Яковленко советует тем, кто еще не купил валюту перед новогодним отпуском, приобрести ограниченное количество сейчас, но не более, чем понадобится за границей, поскольку в целом для валютных сбережений доллар и евро сейчас слишком дороги и делать это нецелесообразно. Однако и лучших возможностей в ближайшее время по покупке валюты по выгодному курсу едва ли появится.Впрочем, у большинства россияне необходимости срочно менять валюту и не будет. Доходы граждан почти не растут, и многие в этом году, например, решили никуда не ехать ни на ноябрьские, ни на майские праздники, комментировал ранее ситуацию «Газете.Ru» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Те же, кто решился отметить этот Новый год в поездке, в основном экономят и выбирают туры по России. Как рассказали в Туту.ру, более 80% всех оформленных на сайте туров на Новый год не требуют оформления визы.

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