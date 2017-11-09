BlockChange Funds - funds.blockchange.pro - HYIP с почасовыми планами | MMGP
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BlockChange Funds - funds.blockchange.pro

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 09:49
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 75,449
Благодарностей: 4,999
Записей в блоге: 3
УГ: 45
КП: 0.133
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
BlockChange Funds - funds.blockchange.pro
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 01.12.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0.7 Trust Score point(s) Bitcoin

языки: EN



Описание:

Цитата:
Лучшие инвестиционные возможности являются лучшими, если они лучше всего подходят для вас. Каждый инвестор отличается. Вот почему мы разработали четыре различных инвестиционных плана, чтобы мы могли найти наиболее подходящий для вас. Рекомендуемый инвестиционный план - диктовать вашу инвестиционную ситуацию, текущую финансовую ситуацию, ваши способности и аппетит. Планы различаются с точки зрения ожидаемой отдачи и воздействия активов для каждой инвестиционной стратегии.
Инвест планы:

14.4% в час 7 часов [1-9.9$] или
4.3% в час 24 часов [10-49.9$] или
2.3% в час 48 часов [50-299.9$] или
1.3% в час 96 часов [300-5000$]

депозит:

02.12.17 21:01 Transfer Sent Payment: 50.00 USD to account U16085528 from U1294xxx. Batch: 197125316. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 281, all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 1$
Максимальный вклад: 5000$
Реферальские: 5%
Выплаты: инстантом
Скрипт: H-Script
Особенности: SSL +

Name Server: NS1.BLOCKCHANGE.PRO
Name Server: NS2.BLOCKCHANGE.PRO

Registrar URL: www.internet.bs
Updated Date: 2017-11-09T20:48:26Z
Creation Date: 2017-11-09T20:26:22Z
Registry Expiry Date: 2018-11-09T20:26:22Z

РЕГИСТРАЦИЯ
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Старый Сегодня, 10:07
#2
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 2,394
Благодарностей: 1,168
УГ: 20
КП: 0.000
подарки
Re: BlockChange Funds - funds.blockchange.pro
...по статистике админ выплатил уже больше чем вложили,побежал за кредитом(я)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_2017-12-03-09-05-07.png Просмотров: 2 Размер: 196.2 Кб ID: 207862  
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