[pre-ICO] Coinfer - создание майтинг-ферм 4-28.12.17 - ICO | MMGP

[pre-ICO] Coinfer - создание майтинг-ферм 4-28.12.17

1. Описание ICO



Coinfer - это проект, направленный на создание криптовалютных майнинг-ферм. Мы планируем построить крупную промышленную платформу, мощность которой достигнет до 2000 ферм. Кроме того, количество расчетных мощностей будет постоянно увеличиваться. Эти мощности будут использоваться для получения прямой прибыли от добычи. Также мощности будут сдаваться в аренду для облачного майтинга.



Наша компания также планирует предоставлять услуги облачного майтинга и для наших инвесторов и клиентов. Около 40% наших мощностей будет сдано в аренду. Остальные будут использоваться для внутреннего майтинга.



Преимущества облачного майтинга с Coinfer

1. Диверсификация источников дохода.

2. Снижение рисков, связанных с криптовалютными курсами, и увеличение сложности добычи.

3. Покрытие части расходов на электроэнергию.



Преимущества облачного майтинга для клиента или инвестора:

1. 100% -непрерывный майтнинг.

2. Мгновенная доступность мощностей.

3. Сконфигурированная и отказоустойчивая система.

4. Нет необходимости приобретать дополнительное оборудование для увеличения мощности.

5. Дешевый сервис.



Для создания ферм будет использоваться самое современное майтинговое оборудование. Мы будем стремиться уменьшить риски и добывать разные виды криптовалют, поэтому конфигурация ферм будет отличаться. Мы планируем добычу на основе Equihash, Dagger-Hashimoto, CryptoNight.





Криптовалюты, которые мы планируем добывать:

1. Ethereum

2. Ethereum Classic

3. Monero

4. ZCash





Майтинг различных типов криптовалют снижает риски, связанные с обменными курсами, и увеличением сложности производства. Мы планируем сдавать в аренду около 40% мощностей для инвесторов и наших клиентов. В некоторых случаях он дает более низкую прибыль, но снижает риски компании



За короткое время может случиться так, что домашний иайтинг ETH не будет прибыльным вообще. Будут только крупные промышленные фермы, и рынок добычи криптовалют станет своего рода олигополией. Любые ископаемые, добыча которых ограничена, становятся более ценными - например, нефть, газ, золото и т. д. Поэтому, инвестируя в гкрипто-майтинг сейчас, вы получаете своего рода билет в частный клуб в будущем, потому что производство и извлечение монет будут очень ограниченными. Естественно, эта ситуация повлияет на стоимость токена в будущем - она, конечно, только возрастет.



Основная сумма средств, полученных в результате деятельности ICO, будет инвестирована в высоколиквидные активы, такие как недвижимость и оборудование. Эти активы становятся инвестиционным страхованием. Полученные прибыли будут реинвестированы в дальнейшее увеличение пропускной способности. В ближайшие годы мы планируем стать одним из важных игроков на быстрорастущем рынке крипто-майтинга. Coinfer проводит общественную деятельность, мы обеспечим максимальный охват всех этапов проекта и планов компании. Для проведения ICO мы будем использовать Escrow для обеспечения максимальной прозрачности инвестиций и безопасности средств инвесторов.



2. Выгода для покупателей токенов:



1. Одним из наиболее выгодных вариантов является сохранение токена в кошельке и получение дивидендов за каждый финансовый год. 40% чистой прибыли компании распределяется между инвесторами.

2. В обмен на токены можно будет арендовать вычислительные мощности для добычи в будущем. Цены для владельцев токенов будут более привлекательными, чем цены для новых клиентов.

3. По завершении ICO вы всегда можете продать токен на биржах.



3. Дивиденды и вознаграждения



В первые 12 месяцев инвесторам будет выплачен повышенный процент чистой прибыли. 40% - минимальный порог для выплаты инвесторам



4. Детали ICO/PreICO





Символ - CNF;

Название - CNF;

Стандарт - ERC-20;

Платформа - Ethereum;

Общее количество токенов: не указано;

Доступно для покупки: не указано;

Максимальная цель - не указано;

Минимальная цель - не указано

Метод покупки: ETH

Цена: 1 CNF токен = 1 USD;





PreICO:

Доступно для покупки: не указано;

Цена: 1 CNF токен = 1 USD;

Бонусы, при покупке:

до 3000 CNF, вы получаете бонус +30%

3000+ CNF, вы получаете бонус +50%

9000+ CNF, вы получаете бонус +70%

Минимальная покупка - 50 CNF;

Максимальная покупка - нет;

Начнется 4 декабря 2017 года и завершиться 28 декабря 2017 года



ICO:

1 этап:

Бонусы: 30%;

Начнется 11 января 2017 года и завершиться 18 января 2018 года



2 этап:

Бонусы: 20%;

Начнется 18 января 2017 года и завершиться 25 января 2018 года



3 этап:

Бонусы: 15%;

Начнется 25 января 2017 года и завершиться 1 февраля 2018 года



4 этап:

Бонусы: 10%;

Начнется 1 февраля 2017 года и завершиться 7 февраля 2018 года



5 этап:

Бонусы: 5%;

Начнется 7 февраля 2017 года и завершиться 10 февраля 2018 года



Распределение токенов:

98% - Краудсейл

2% - Баунти

Распределение средств:

Операции - 6%

Оборудование - 80%

Недвижимость и коммуникации - 14%

5. Описание баунти кампании



Не описаны детали баунти кампании



6. Сайт, WhitePaper, контакты



http://coinfer.io/

http://coinfer.io/eng/CoinferWP.pdf

https://www.facebook.com/pg/Coinfer-...=page_internal

https://twitter.com/Coinfer_

http://instagram.com/coinfer.official

https://github.com/Coinfer

https://join.slack.com/t/coinfer-

https://t.me/coinfer_official



- это проект, направленный на создание криптовалютных майнинг-ферм. Мы планируем построить крупную промышленную платформу, мощность которой достигнет до 2000 ферм. Кроме того, количество расчетных мощностей будет постоянно увеличиваться. Эти мощности будут использоваться для получения прямой прибыли от добычи. Также мощности будут сдаваться в аренду для облачного майтинга.Наша компания также планирует предоставлять услуги облачного майтинга и для наших инвесторов и клиентов. Около 40% наших мощностей будет сдано в аренду. Остальные будут использоваться для внутреннего майтинга.1. Диверсификация источников дохода.2. Снижение рисков, связанных с криптовалютными курсами, и увеличение сложности добычи.3. Покрытие части расходов на электроэнергию.1. 100% -непрерывный майтнинг.2. Мгновенная доступность мощностей.3. Сконфигурированная и отказоустойчивая система.4. Нет необходимости приобретать дополнительное оборудование для увеличения мощности.5. Дешевый сервис.Для создания ферм будет использоваться самое современное майтинговое оборудование. Мы будем стремиться уменьшить риски и добывать разные виды криптовалют, поэтому конфигурация ферм будет отличаться. Мы планируем добычу на основе Equihash, Dagger-Hashimoto, CryptoNight.1. Ethereum2. Ethereum Classic3. Monero4. ZCashМайтинг различных типов криптовалют снижает риски, связанные с обменными курсами, и увеличением сложности производства. Мы планируем сдавать в аренду около 40% мощностей для инвесторов и наших клиентов. В некоторых случаях он дает более низкую прибыль, но снижает риски компанииЗа короткое время может случиться так, что домашний иайтинг ETH не будет прибыльным вообще. Будут только крупные промышленные фермы, и рынок добычи криптовалют станет своего рода олигополией. Любые ископаемые, добыча которых ограничена, становятся более ценными - например, нефть, газ, золото и т. д. Поэтому, инвестируя в гкрипто-майтинг сейчас, вы получаете своего рода билет в частный клуб в будущем, потому что производство и извлечение монет будут очень ограниченными. Естественно, эта ситуация повлияет на стоимость токена в будущем - она, конечно, только возрастет.Основная сумма средств, полученных в результате деятельности ICO, будет инвестирована в высоколиквидные активы, такие как недвижимость и оборудование. Эти активы становятся инвестиционным страхованием. Полученные прибыли будут реинвестированы в дальнейшее увеличение пропускной способности. В ближайшие годы мы планируем стать одним из важных игроков на быстрорастущем рынке крипто-майтинга. Coinfer проводит общественную деятельность, мы обеспечим максимальный охват всех этапов проекта и планов компании. Для проведения ICO мы будем использовать Escrow для обеспечения максимальной прозрачности инвестиций и безопасности средств инвесторов.1. Одним из наиболее выгодных вариантов является сохранение токена в кошельке и получение дивидендов за каждый финансовый год. 40% чистой прибыли компании распределяется между инвесторами.2. В обмен на токены можно будет арендовать вычислительные мощности для добычи в будущем. Цены для владельцев токенов будут более привлекательными, чем цены для новых клиентов.3. По завершении ICO вы всегда можете продать токен на биржах.В первые 12 месяцев инвесторам будет выплачен повышенный процент чистой прибыли. 40% - минимальный порог для выплаты инвесторамСимвол - CNF;Название - CNF;Стандарт - ERC-20;Платформа - Ethereum;Общее количество токенов: не указано;Доступно для покупки: не указано;Максимальная цель - не указано;Минимальная цель - не указаноМетод покупки: ETHЦена: 1 CNF токен = 1 USD;PreICO:Доступно для покупки: не указано;Цена: 1 CNF токен = 1 USD;Бонусы, при покупке:до 3000 CNF, вы получаете бонус +30%3000+ CNF, вы получаете бонус +50%9000+ CNF, вы получаете бонус +70%Минимальная покупка - 50 CNF;Максимальная покупка - нет;Начнется 4 декабря 2017 года и завершиться 28 декабря 2017 годаICO:1 этап:Бонусы: 30%;Начнется 11 января 2017 года и завершиться 18 января 2018 года2 этап:Бонусы: 20%;Начнется 18 января 2017 года и завершиться 25 января 2018 года3 этап:Бонусы: 15%;Начнется 25 января 2017 года и завершиться 1 февраля 2018 года4 этап:Бонусы: 10%;Начнется 1 февраля 2017 года и завершиться 7 февраля 2018 года5 этап:Бонусы: 5%;Начнется 7 февраля 2017 года и завершиться 10 февраля 2018 годаРаспределение токенов:98% - Краудсейл2% - БаунтиРаспределение средств:Операции - 6%Оборудование - 80%Недвижимость и коммуникации - 14%Не описаны детали баунти кампании https://text.ru/spelling/5a2370bf2d808 - 75%

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Initial Coin Offering | | Bitcointalk Thread __________________ Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 07:45 .