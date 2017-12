JPMorgan Chase: фьючерсы на биткоин придадут криптовалютам легитимности - Новости криптовалют | MMGP

pilot10 Топ Мастер

JPMorgan Chase: фьючерсы на биткоин придадут криптовалютам легитимности



“Предстоящий запуск фьючерсных контрактов на известных биржах может придать биткоину легитимности и повысить привлекательность рынка криптовалют, как для розничных, так и для институциональных инвесторов”, — отметил он.

Мнение Панигирцоглу перекликается с недавним высказыванием главы CME Group Терри Даффи, который считает, что фьючерсы на биткоин способны снизить волатильность первой криптовалюты.



Стратег JPMorgan Chase не только разделяет мнение Терри Даффи, но также считает, что криптовалюты могут стать перспективным классом активом, рост цен которых ускорится еще больше.



“В целом, предстоящее появление фьючерсов на биткоин может сделать криптовалюты новым классом активов, — продолжает Панигирцоглу. — Стоимость этого нового класса активов определяется широтой его распространения в качестве средства сохранения ценности и платежного средства. Если обратить внимание на другие средства сохранения стоимости, такие как золото, то у криптовалют есть потенциал чтобы продолжать рост в дальнейшем”



Ранее ForkLog сообщал, что финансовый холдинг JPMorgan Chase & Co может предоставить своим клиентам доступ к криптовалютным фьючерсам на бирже CME Group.



