Оборот недавно запущенного обменника ChangeNow за один день составил $1 млн - Горячие новости криптовалют | MMGP

ChangeNow - это недавно созданная платформа для простого обмена любых видов криптовалют. Сервис предоставляет безопасность, простоту и удобство для пользователей. Нет необходимости регистрироваться на платформе или оставлять личную информацию. Таким образом невозможна кража идентификационных даных и активы пользователей полностью защищены. Для удобства клиентов ChangeNow удалил все лимиты, поэтому любую сумму средств можно легко обменять.
ChangeNow уже добился успеха, который запустил на рынок Bitcoin Gold 12 ноября 2017 года. ChangeNow первый, кто внедрил услугу по обмену криптовалюты BTG. Оборот обменника составил $1 млн. всего за один день из-за появления хардфорка биткоина.
ChangeNow остается честным с клиентами и не получает скрытых или завышенных гонораров. Плата за обмен составляет 0,5% (самая низкая на рынке), а время транзакции остается довольно короткое. В зависимости от объема транзакции скорость обработки может занять всего 5 минут. На данный момент для обмена доступно 78 криповалют и количество постоянно растет.
В настоящее время команда тестирует возможность использования Visa или MasterCard для быстрой покупки криптовалют и обещает внедрить эту функцию в ближайшее время.
Сергей Сократилин, менеджер ChangeNow сказал: «Мир очевидно стремится к децентрализации и анонимности. Существующая система обменников должна быть отключена и переключена на блокчейн для использования в повседневной жизни. Таким образом никто не должен быть подотчетен правительству за их транзакции. ChangeNow делает первый шаг к криптореволюции. В будущем будет существовать сотни криптовалют и сообществу понадобятся доверительные обмены. ChangeNow предоставляет лучший сервис для обмена на криптовалютном рынке и отвечает потребностям криптообмена».
Перевод специально для mmgp.ru