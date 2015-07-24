[pre-ICO][B] OpenAssets - экосистема для взаимодействия 15.12.17-28.01.2018 - ICO | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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[pre-ICO][B] OpenAssets - экосистема для взаимодействия 15.12.17-28.01.2018

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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CanYaCoin
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[pre-ICO][B] OpenAssets - экосистема для взаимодействия 15.12.17-28.01.2018
1. Описание ICO

OpenAssets – это открытая экосистема для более эффективного взаимодействия ICO с фондами, инвесторами, экспертами, трейдерами.

Сейчас, самая главная наша цель – закончить проект.
Наш сервис захватывает сразу несколько рынков:
Анализ ICO.
Трейд платформы (биржи).
Запуск ICO.
Инвестиции.

Анализ ICO.
Для привлечения инвестиций в ваш проект, необходимо проанализировать много информации. Анализ рынка, конкуренты и другое – все это необходимо для привлечения крупных инвесторов и фондов. Многие стартапы попросту не знают, что это нужно. Мы хотим взять эти обязанности на себя
Что мы предлагаем молодым проектам:
Система оценки(рейтинг).
Листинг.
Анализ рынка.
Глубокий анализ рынка.
Поверхностный анализ рынка.
Анализ идеи.
Риски и рекомендации.
Присутствие MVP.
Команда/советники.
Участие команды в других проектах
Участие советников в других проектах
Успешность прошлых проектов.

После нашего анализа, вашего проекта, вы сможете предложить инвесторам свой проект прямо на нашем сайте.

Трейд платформа.
Многие ICO проекты не ставят в приоритете вывод своих токенов на биржи, что ограничивает трейдеров. Мы хотим решить этот вопрос созданием собственной DEX-биржи, на которой каждый ICO проект сможет выпустить свои токены на торги без каких-либо проблем.
Биржа будет включать в себя:
Удобный доступ к платформе.
Web-платформа.
Мобильное приложение.
Стандартные криптовалютные пары.
Возможность торговать токенами ICO проектов.
Быстрое добавления токенов на биржу (для ICO проектов).
Уменьшенные комиссионные сборы.



Запуск ICO.
Многие проекты, имеющие революционные идеи в какой-либо сфере, не могут привлечь инвестиции или провести ICO. Нами будет создана услуга, помогающая в этом. Мы сможем полностью проводить ICO для других проектов. Либо, частично участвовать, например, проводить PR-коvпанию.
Наши услуги:
Личный кабинет проекта.
Кабинет инвестора.
Настройка приема криптовалют.
Выпуск и отправка токенов проекта.
Конструктор и управление смарт-контрактами.
Полное управление проектом.
Интерактивное написание WhitePaper.
Создание LandingPage.
Планирование маркетинга.
Проведение PR-компании.
Настройка Bounty-кампании.
Вывод токенов на внутреннюю биржу.
Помощь нахождения инвесторов/советников/трейдеров/умных людей.
Получение рекомендаций от профессионалов.

Все проводимые нами ICO будут полностью анализироваться. Владельцы проектов сразу смогут обратиться к инвесторам с помощью внутренней социальной сети.

Инвестиции
В современном мире каждый человек хочет приумножить свое состояние, но не знает, как это лучше и эффективнее сделать. Криптовалюта становиться все более популярная, и многие инвесторы начинают инвестировать именно в нее.
С созданным нами сервисом, вы сможете инвестировать в инвестиционные фонды, а также в трейдеров.
Нами будет реализовано:
Рейтинговая система.
Доходность (%).
Время функционирования.
Быстрые инвестиции.
Быстрая связь.

С помощью системы быстрых инвестиции вы сможете инвестировать прямо через сервис, не использую другие кошельки. Так же вы сможете быстро связаться с менеджерами фондов/трейдерами через внутреннюю социальную сеть.



Мы хотим занять высокие позиции на каждом рынке, где участвует наш проект.

Когда OpenAssets станет полностью работоспособным, наша команда начнет
разработки новых проектов.


2. Выгода для покупателей токенов:

Токены OPA используются внутри платформы, обеспечивая ICO, фондам, и трейдерам доступ к функционалу платформы OpenAssets при условии включения их (токенов) в состав портфелей.

3. Дивиденды и вознаграждения

Не указана система дивидендов и вознаграждения

4. Детали ICO/PreICO


Символ - OPA;
Название - Openassets;
Стандарт - ERC-20;
Платформа - Ethereum;
Общее количество токенов: не указано;
Доступно для покупки: 40 млн;
Максимальная цель - 40 млн OPA;
Минимальная цель - не указано
Метод покупки: ETH, BTC
Цена: 1 USD = 1 OpenAssets;


Pre-sale:
Доступно для покупки: 1 млн;
Максимальная цель - 1 млн OPA;
Минимальная цель - не указано;
Цена: 1 USD = 1 OpenAssets;
Бонус: 50%;
Минимальная покупка - 5 (если за BTC покупать, то 50 Openassets);
Максимальная покупка - не ограничено;
Начнется 15 декабря 2017 года и завершиться 28 января 2018 года

PreICO:
Доступно для покупки: 5 млн OPA;
Максимальная цель - 5 млн OPA;
Минимальная цель - 1 млн OPA;
Начнется 26 февраля 2017 года и завершиться 1 апреля 2018 года

ICO:
Доступно для покупки: 34 млн OPA;
Максимальная цель - 34 млн OPA;
Начнется 27 августа 2017 года и завершиться 30 сентября 2018 года


После окончания всех фаз продажи токенов мы дополнительно выпустим
15% от проданных OPA токенов.
7% - для обеспечения будущего развития продукта.
5% - будет зарезервировано для команды консультантов и партнеров.
3% - для поддержки комьюнити, которое помогало на фазе Pre-Sale, Pre-ICO

Распределение средствв:

5. Описание баунти кампании

Мы решили не проводить всем привычную Bounty-программу, в том виде, в котором она сейчас распространена.
Основана идея нашей Bounty-программы заключается в том, что мы будем поощрять тех людей, которые нам помогли во время проведения PRE-SALE и PRE-ICO любыми способами.

На Pre-ICO откроется всеми привычная Bounty-программа, с бонусами за действие в соц. Сетях.

Всего на Bounty-программу будет выделено 3% от проданных токенов.
6. Сайт, WhitePaper, контакты

https://openassets.io/ru
https://drive.google.com/file/d/1Z9X...gk7U3lGnP/view
https://www.facebook.com/groups/563026414042307
https://t.me/openassetsru
https://twitter.com/OpenAssetsio
https://medium.com/@BogdanSechkin

https://text.ru/spelling/5a2342a45048a -76%
__________________
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|CanYa
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