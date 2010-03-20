Вложив в обновление $160 000, Durst Organization вновь запустила счётчик госдолга США - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Вложив в обновление $160 000, Durst Organization вновь запустила счётчик госдолга США

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Старый Сегодня, 02:44
#1
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Вложив в обновление $160 000, Durst Organization вновь запустила счётчик госдолга США


Американское деловое издание "The Wall Street Journal" сообщило, что в нью-йоркском районе под названием "Times Square" заново запустили электронное табло, на котором ведётся отсчёт американского госдолга. А вообще среди обывателей это электронное устройство принято называть "счётчиком национального долга".

Идея вывесить на всеобщее обозрение такой счётчик пришла в голову ещё 1989 году г-ну Сеймуру Дюрсту, который являлся отцом-основателем строительной компании из Нью-Йорка под названием "Durst Organization". На тот момент госдолг США составлял 2,7 трлн долларов.

Это оригинальное устройство ведёт обновление суммы госдолга США в автономном режиме, то есть оно не подключено ни к каким биржам, банкам или иным финансовым организациям. Просто каждую неделю в него вводится корректировка средней скорости долга Америки и так уже продолжается на протяжении последних 28 лет подряд, неделя за неделей и год за годом. Кстати, нынешний счётчик уже второй по счёту и меняли его 13 лет тому назад, установив в нём матричный индикатор большого разрешения, ну чтобы цифры были видны издалека и в любую погоду.

Нынешний повторный запуск этого электронного табло связан с тем, что в сентябре с. г. американский госдолг перевалил за 20 трлн долларов, т.е. уже на нём не стало хватать цифр и заранее пришлось его демонтировать и отправлять на доработку. Между прочим эта "доработка" влетела вышеназванной "Durst Organization" "в копеечку", вернее в полновесные доллары: $160 000 - такова была полная стоимость модернизации, хотя внешний вид табло не тронули.

Сейчас всеми делами с этим табло занимается уже Дуглас Дюрст - сын отца-основателя компании "Durst Organization", и отвечая на вопрос журналистов "The Wall Street Journal", что почему же они не "осовременили" внешний вид этого устройства, он заявил, что пусть такая "старина" постоянно напоминает людям, что актуальность этой американской проблемы нисколько не спадает, а с годами только растёт и растёт. Кстати, сам он не верит, что и администрация Трампа сможет существенно подсократить госдолг США.

Между тем, всё же стоит напомнить, что этот счётчик один раз отключался в течение почти 3 лет подряд, а именно с 2000 по 2002 гг. и тогда размер госдолга США как раз сокращался, а "отсчитывать назад" цифры этот счётчик не приспособлен. Ну простой какой-то рок получается и причём очень злой! Долг растёт как на дрожжах!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5a232bf31a83a
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 02:51.
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Старый Сегодня, 03:30
#2
Интересующийся
 
Имя: David
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2017
Сообщений: 74
Благодарностей: 17
УГ: 0
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Re: Вложив в обновление $160 000, Durst Organization вновь запустила счётчик госдолга
С такими ценами на ремонт могли бы и пару знаков туда добавить.
Да и вообще понятно, что со своей жадностью, они никогда не расплатятся.
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