кошелек My Ether Wallet Привет! Прошу помощи. Создал как то кошелек на My Ether Wallet.



Есть на руках сохранная пара логина и закрытого ключа.



И проблема в том, что когда захожу на сайт My Ether Wallet, в раздел Информация о кошелке, выбираю зайти в аккаунт через ввод закрытого ключа, ввожу его, и открывается другой адрес кошелька, отличный от мной созданного.



Как войти в свой первоначальный адрес кошелька. На руках есть пара логин и закрытый ключ. Спасибо!

