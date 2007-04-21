Самые популярные схемы разводок с криптовалютой - Горячие новости | MMGP

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Самые популярные схемы разводок с криптовалютой МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. С легкостью преодолев психологическую отметку в 10 тысяч долларов, биткоин почти сразу же перемахнул и планку в 11 тысяч, впоследствии, впрочем, немного скорректировавшись. Пока аналитики и финансисты гадают, сколько продлится такой головокружительный взлет, чем он подкреплен и станет ли биткоин угрозой для мировой экономики, мошенники держат руку на пульсе. Как устроены самые популярные схемы разводок с покупкой и продажей криптовалюты — в материале РИА Новости.









Фишинг с фейковых сайтов



Многочисленные фейковые сайты криптовалютных бирж и обменных сервисов биткоинов — один из проверенных способов обогащения для злоумышленников. Меняя одну букву в URL, они создают поддельные клоны интернет-ресурсов, на которых можно хранить или обменивать биткоины, эфиры и другую криптовалюту.

Цель фишеров — выкрасть регистрационную информацию или вынудить пользователя совершить операции с криптовалютой, которая в итоге окажется в кошельках мошенников.



Поисковые системы зачастую не проверяют, настоящий ли сайт или это его клон. Как результат — в рекламной выдаче (контекстные объявления, которые показываются поверх результатов поиска. — Прим. ред.) выплывают фишинговые ресурсы, на которые кликают огромное число пользователей.



Так, например, выглядит фишинговый ресурс кошелька для криптовалюты Etherium ("эфир"), расположенный по адресу





Фейковый сайт myetherwallt.com



А вот реклама еще одного мошеннического клона кошелька с адресом myethlerwallet[.]eu. Интересно, что она показана в поисковой выдаче сразу над официальным веб-сайтом кошелька Etherium — MyEtherWallet.com.





Контекстная реклама фейкового сайта myethlerwallet.eu



Пирамиды и биткоин-депозиты



На тех, у кого уже есть какое-то количество криптовалюты и желание ее приумножить, нацеливаются создатели MLM-структур. Они предлагают инвестировать биткоины, положив их на депозит, и обещают высокую доходность — например, по два-три процента в день.

Один из последних подобных проектов — Trinity, запустившийся летом этого года. Около трех месяцев сервис исправно выплачивал деньги, привлекая клиентов по реферальной программе: проценты по депозиту можно было увеличивать за счет привлеченных людей.



"В итоге Trinity схлопнулся, будучи примером классических пирамид, которые ранее использовались в других системах, а сейчас стали применяться к криптовалюте", — отмечает Евгений Каминский, основатель компании "Криптомир", криптовалютный трейдер и майнер.





Платформа для инвестиций в биткоин USI Tech



Через Skype и Qiwi-кошелек



Мошенник договаривается с потенциальным покупателем о продаже биткоинов при помощи Qiwi-кошелька. Продавец просит открыть Skype и показать экран кошелька, якобы чтобы удостовериться, что там есть деньги. Далее под любым предлогом (например, с целью проверки работы системы) он просит сформировать ваучер.



"Сформированный код отображается на экране, а пока злоумышленник убалтывает клиента, он активирует этот код у себя в кошельке, и покупатель сразу же лишается денег", — поясняет Каминский.



Тройная схема



В тройной схеме продавец биткоинов, как правило, не участвует — взаимодействуют лишь мошенник и его жертва. Как правило, обманщик продает в интернете какой-то востребованный товар, например айфон, по слишком низкой цене. Продавец требует предоплату на карту, но кредитку дает не свою, а продавца биткоинов, который, в свою очередь, ожидает от мошенника денег за криптовалюту.



В результате продавец биткоинов получает денежный перевод, мошенник — биткоины, а человек, который хотел оплатить айфон, остается ни с чем.



В 99% случаев продавец биткоинов не знает, что деньги он получает от третьего лица. Но обманутый покупатель пишет заявление в полицию именно на него — ведь есть же данные карты, на которую он перевел деньги.



"Облачный майнинг"



Еще одна афера, связанная с биткоинами, — "облачный майнинг". По сути, она позволяет добывать криптовалюту без аппаратного обеспечения и программ, за определенную сумму взяв в аренду вычислительные мощности.





Облачный майнинг CoinMix

"На 90% "облачный майнинг" — это развод. Подобные сайты дают доступ к счетчику, который якобы отражает процесс майнинга, но при попытке что-либо вывести возникает "техническая проблема" либо на счет клиента зачисляются копейки", — объясняет криптовалютный трейдер.



Предоставить услугу честного "облачного майнинга" могут, как правило, только производители оборудования для добычи криптовалют, например Bitmain. Это их побочный бизнес, и они действительно располагают свободными мощностями, которые и предлагают в аренду.



Развод на улице и криминал



Интерес к криптовалюте настолько велик, что им пользуются и уличные кидалы. Так, в октябре в Обнинске местный житель приобрел с рук два "биткоина", заплатив за них тысячу рублей. Продавцы сообщили доверчивому клиенту, что биткоины "постоянно дорожают и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе".





Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве



Эксперты подчеркивают: на данный момент не существует физических "эквивалентов" биткоина. Купить можно лишь сувенирные или коллекционные монеты с изображением его значка. Одно время предпринимались попытки сделать "материальные" биткоины.



Так появились Casascius — монеты, в которые встроен кусочек бумаги с криптографическим ключом, покрытым голограммой. Этот код позволил получить доступ к кошельку и израсходовать номинал. Впрочем, когда у создателей возникли проблемы с законодательством, проект закрылся.



Охота за криптовалютой оборачивается и откровенным рэкетом. В середине ноября в центре Москвы у мужчины похитили биткоины на 15 миллионов рублей. Когда обладатель криптовалюты перевел ее со своего электронного счета на счет покупателя, а участники встречи дождались подтверждения перевода, продавец собрался было забрать наличные. Но внезапно в офис зашли шестеро бородатых мужчин и, угрожая насилием, забрали пакет с деньгами. Позже выяснилось, что никаких документов о совершении сделки стороны не подписывали.



источник Многочисленные фейковые сайты криптовалютных бирж и обменных сервисов биткоинов — один из проверенных способов обогащения для злоумышленников. Меняя одну букву в URL, они создают поддельные клоны интернет-ресурсов, на которых можно хранить или обменивать биткоины, эфиры и другую криптовалюту.Цель фишеров — выкрасть регистрационную информацию или вынудить пользователя совершить операции с криптовалютой, которая в итоге окажется в кошельках мошенников.Поисковые системы зачастую не проверяют, настоящий ли сайт или это его клон. Как результат — в рекламной выдаче (контекстные объявления, которые показываются поверх результатов поиска. — Прим. ред.) выплывают фишинговые ресурсы, на которые кликают огромное число пользователей.Так, например, выглядит фишинговый ресурс кошелька для криптовалюты Etherium ("эфир"), расположенный по адресу https://myetherwallt [.]com и имеющий ошибку в названии ("wallt" вместо "wallet").Фейковый сайт myetherwallt.comА вот реклама еще одного мошеннического клона кошелька с адресом myethlerwallet[.]eu. Интересно, что она показана в поисковой выдаче сразу над официальным веб-сайтом кошелька Etherium — MyEtherWallet.com.Контекстная реклама фейкового сайта myethlerwallet.euНа тех, у кого уже есть какое-то количество криптовалюты и желание ее приумножить, нацеливаются создатели MLM-структур. Они предлагают инвестировать биткоины, положив их на депозит, и обещают высокую доходность — например, по два-три процента в день.Один из последних подобных проектов — Trinity, запустившийся летом этого года. Около трех месяцев сервис исправно выплачивал деньги, привлекая клиентов по реферальной программе: проценты по депозиту можно было увеличивать за счет привлеченных людей."В итоге Trinity схлопнулся, будучи примером классических пирамид, которые ранее использовались в других системах, а сейчас стали применяться к криптовалюте", — отмечает Евгений Каминский, основатель компании "Криптомир", криптовалютный трейдер и майнер.Платформа для инвестиций в биткоин USI TechМошенник договаривается с потенциальным покупателем о продаже биткоинов при помощи Qiwi-кошелька. Продавец просит открыть Skype и показать экран кошелька, якобы чтобы удостовериться, что там есть деньги. Далее под любым предлогом (например, с целью проверки работы системы) он просит сформировать ваучер."Сформированный код отображается на экране, а пока злоумышленник убалтывает клиента, он активирует этот код у себя в кошельке, и покупатель сразу же лишается денег", — поясняет Каминский.В тройной схеме продавец биткоинов, как правило, не участвует — взаимодействуют лишь мошенник и его жертва. Как правило, обманщик продает в интернете какой-то востребованный товар, например айфон, по слишком низкой цене. Продавец требует предоплату на карту, но кредитку дает не свою, а продавца биткоинов, который, в свою очередь, ожидает от мошенника денег за криптовалюту.В результате продавец биткоинов получает денежный перевод, мошенник — биткоины, а человек, который хотел оплатить айфон, остается ни с чем.В 99% случаев продавец биткоинов не знает, что деньги он получает от третьего лица. Но обманутый покупатель пишет заявление в полицию именно на него — ведь есть же данные карты, на которую он перевел деньги.Еще одна афера, связанная с биткоинами, — "облачный майнинг". По сути, она позволяет добывать криптовалюту без аппаратного обеспечения и программ, за определенную сумму взяв в аренду вычислительные мощности.Облачный майнинг CoinMix"На 90% "облачный майнинг" — это развод. Подобные сайты дают доступ к счетчику, который якобы отражает процесс майнинга, но при попытке что-либо вывести возникает "техническая проблема" либо на счет клиента зачисляются копейки", — объясняет криптовалютный трейдер.Предоставить услугу честного "облачного майнинга" могут, как правило, только производители оборудования для добычи криптовалют, например Bitmain. Это их побочный бизнес, и они действительно располагают свободными мощностями, которые и предлагают в аренду.Интерес к криптовалюте настолько велик, что им пользуются и уличные кидалы. Так, в октябре в Обнинске местный житель приобрел с рук два "биткоина", заплатив за них тысячу рублей. Продавцы сообщили доверчивому клиенту, что биткоины "постоянно дорожают и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе".Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в МосквеЭксперты подчеркивают: на данный момент не существует физических "эквивалентов" биткоина. Купить можно лишь сувенирные или коллекционные монеты с изображением его значка. Одно время предпринимались попытки сделать "материальные" биткоины.Так появились Casascius — монеты, в которые встроен кусочек бумаги с криптографическим ключом, покрытым голограммой. Этот код позволил получить доступ к кошельку и израсходовать номинал. Впрочем, когда у создателей возникли проблемы с законодательством, проект закрылся.Охота за криптовалютой оборачивается и откровенным рэкетом. В середине ноября в центре Москвы у мужчины похитили биткоины на 15 миллионов рублей. Когда обладатель криптовалюты перевел ее со своего электронного счета на счет покупателя, а участники встречи дождались подтверждения перевода, продавец собрался было забрать наличные. Но внезапно в офис зашли шестеро бородатых мужчин и, угрожая насилием, забрали пакет с деньгами. Позже выяснилось, что никаких документов о совершении сделки стороны не подписывали.

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