Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком BitGo - Криптовалютные кошельки | MMGP
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Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком BitGo

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Обсуждаем кошельки для криптовалют. Как создать криптовалютный кошелек. Какой криптовалютный кошелек надежнее и доступнее и т.д.
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Старый Сегодня, 00:43
#1
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Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком BitGo
Мультивалютный криптокошелек BitGo

Сайт кошелька BitGo

Это один из лучших и, пожалуй, самых безопасных мультивалютных криптокошельков.

Обычно мультивалютные криптокошельки достаточно просты в использовании и не заморачиваются на какой-то супер безопасности. По большому счету большинство пользователей использует мультивалютные криптокошельки больше как обменники, нем непосредственно как кошельки.

Все-таки согласитесь, хранить на них деньги достаточно опасно. Особенно, если вы хотите сохранить на мультивалютном криптокошельке крупные суммы.

Большинство мультивалютных криптокошельков даже не устанавливают двух фазную верификацию. И вход в кошелек осуществляется только по логину и паролю.

Но как мы знаем, хакеры очень часто, используя фишинговые программы, воруют пароли и коды доступа к кошелька, а вместе с ними и деньги, которые на них находятся.

Поэтому благодаря простате в использовании большинстве мультивалютных криптокошельков лучше использовать как обменники и менять курс. Особенно это выгодно и удобно, когда растут курсы у разных валют с разной скоростью и можно зарабатывать деньги на кошельке, просто продавая одну валюту и покупая другую по наиболее приемлемому для себя курсу.

С кошельком BitGo ситуация абсолютно другая.

Цитата:
Это один из самых безопасных кошельков
Двухфакторной верификацией в наше время никого уже не удивишь.

Это вещь необходимая, и даже если в кошельке таковая отсутствует, необходимо зайти в настройки кошелька и хотябы установить одноразовые пароли.

В кошельке BitGo двухфакторная верификация установлена по умолчанию.

Каждый раз, прежде чем войти в кошелек, вам нужно зайти в свой почтовый ящик и подтвердить свой IP, только после этого можно вводить свой логин и пароль.

Цитата:
Дополнительные средства безопасности
Цитата:
Двухфакторная аутентификация через мобильный телефон устанавливается еще на моменте создания кошелька.
__________________
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О том как я зарабатываю на крипте и не только...
Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 00:52.
veranika55 на форуме  
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