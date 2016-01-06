Обзор и работа с мультивалютным криптокошельком BitGo - Криптовалютные кошельки | MMGP

Мультивалютный криптокошелек BitGo
Сайт кошелька BitGo
Это один из лучших и, пожалуй, самых безопасных мультивалютных криптокошельков.
Обычно мультивалютные криптокошельки достаточно просты в использовании и не заморачиваются на какой-то супер безопасности. По большому счету большинство пользователей использует мультивалютные криптокошельки больше как обменники, нем непосредственно как кошельки.
Все-таки согласитесь, хранить на них деньги достаточно опасно. Особенно, если вы хотите сохранить на мультивалютном криптокошельке крупные суммы.
Большинство мультивалютных криптокошельков даже не устанавливают двух фазную верификацию. И вход в кошелек осуществляется только по логину и паролю.
Но как мы знаем, хакеры очень часто, используя фишинговые программы, воруют пароли и коды доступа к кошелька, а вместе с ними и деньги, которые на них находятся.
Поэтому благодаря простате в использовании большинстве мультивалютных криптокошельков лучше использовать как обменники и менять курс. Особенно это выгодно и удобно, когда растут курсы у разных валют с разной скоростью и можно зарабатывать деньги на кошельке, просто продавая одну валюту и покупая другую по наиболее приемлемому для себя курсу.
С кошельком BitGo ситуация абсолютно другая.
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Это один из самых безопасных кошельков
Двухфакторной верификацией в наше время никого уже не удивишь.
Это вещь необходимая, и даже если в кошельке таковая отсутствует, необходимо зайти в настройки кошелька и хотябы установить одноразовые пароли.
В кошельке BitGo двухфакторная верификация установлена по умолчанию.
Каждый раз, прежде чем войти в кошелек, вам нужно зайти в свой почтовый ящик и подтвердить свой IP, только после этого можно вводить свой логин и пароль.
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Дополнительные средства безопасности
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Двухфакторная аутентификация через мобильный телефон устанавливается еще на моменте создания кошелька.