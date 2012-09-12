Bitcoin стал популярнее рубля и некоторых других валют - Горячие новости | MMGP

Банк международных расчетов указал, что Bitcoin теперь стал шестым по популярности среди мировых валют. Он превосходит фунт, рубль и южнокорейскую вону. Эта статистика основана на стоимости Bitcoin в $ 10 765 за каждый, это значит, что общая стоимость всей валюты в обороте составляет $ 180 миллиардов долларов.
Стоимость уже достигла достаточно существенного уровня, однако если Bitcoin вырастет до 15 000 долларов, он обгонит следующую самую высокую оборотную валюту — рупию. Остальные четыре валюты, которые ему предстоит обогнать — это йена, юань, евро и доллар. Все они имеют достаточно большой оборот (доллар, например, составляет 1,4 триллиона долларов).
Другие криптовалюты также следуют примеру. Например, Ethereum занимает 17-е место, а Bitcoin Cash на 20 месте. Ripple упал следом за 20 в списке валютой. Однако, как BCH, так и XRP все еще выше кроны и южноафриканского ранда.
Эти цифры, конечно, несколько искажены, и это не отображает общую стоимость валюты. Тем не менее цифры показывают значительную силу Bitcoin в валютных взаимодействиях.
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