Как в будущем проверять надежность ICO через ассоциацию криптовалют? - Инвестирование в криптовалюты | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,072 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как в будущем проверять надежность ICO через ассоциацию криптовалют?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:32
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.06.2017
Сообщений: 45
Благодарностей: 2
УГ: 3
КП: 0.000
Как в будущем проверять надежность ICO через ассоциацию криптовалют?



В России начнут проверять ICO на возможное мошенничество.

Япония, США, Россия – все страдают из-за хакеров. Они вмешиваются в жизнь не только крупных банков, но и обычных пользователей глобальной сети. Только в Японии замечено больше 100 нелегальных переводов с помощью криптовалюты. Биржа, которая « молотит » миллиарды 24/7 не способна фильтровать все эти транзакции. Это отличная маскировка. Мы же конечно чаще сталкиваемся со всяческими пирамидами, нежели с отмыванием. И эти нелегальные сферы естественно будут контролировать. Поэтому очень интересно, что несёт в себе государственная программа защиты сбережений крипто-инвесторов.

Сортировка ICO по рейтингу.

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ).
Занимается разработкой проектов, направленных на развитие технологии блокчейн в нашей стране и за рубежом. Вносит вклад в развитие цифровой экономики. Отлично подходит для предпринимателей, которые заинтересованы в сохранности своих сбережений. Ассоциация постоянно проводит мероприятия по продвижению технологии в разных странах мира. Также активно помогает своим инвесторам и новым ICO (все они конечно же фильтруются и не несут в себе никакой угрозы). Данная фильтрация несёт в себе юридический и технологический анализ предстоящих проектов. РАКИБ в отличие от нашего правительства активно поддерживает блокчейн и видит его во всех экономических сферах страны, поэтому сотрудники компании развивают « умные контракты ».

Какие цели ставят сами себе?

Развиваться и стать экспертами в области создания нормативно-правовых, административных пунктов, рассматриваемых в технологии. Увеличить масштабы внедрения технологии в различных сферах жизни нашей страны. Создать удобную среду для государственных и общественных сфер. Подготовить проекты по поддержанию технологии блокчейн не только в государственных вопросах, но и в среднем и малом бизнесе.

Первичные цели.

Российская ассоциация блокчейна уже давно вовлечена в создание единого стандарта для оценки надежности компаний, планирующих произвести первичное размещение своих монет (Initial Coin Offering). Эта система будет актуальна не только в России, но и за рубежом. По словам представителей самой организации это позволит инвесторам не беспокоиться о вложенных средствах. А организаторам ICO проектов не тратить огромные средства на раскрутку и привлечение интересующихся лиц, ибо все актуальные, безопасные и лучшие проекты будут собраны в один целый список. От чего же будет отталкиваться руководство, чтобы добавить ваш « мощный » проект на свою площадку? Правила для всех будут едины. А более сложные аспекты вашего проекта обговариваются индивидуально. Как и говорилось в начале статьи, идеей ввода данного ограничения послужила проблема огромного количества мошенников. По словам руководителя РАКИБ’а, сейчас многие руководители пытаются накрутить себе рейтинг на каком-нибудь популярном блоге, а потом оправдываться перед инвесторами или доить из них еще больше «битков».



Ещё раз о главных аспектах выбора ICO.

Идеи опытных инвесторов в криптовалюты и руководства РАКИБ сходятся. В любом серьёзном проекте должно быть множество правильных пунктов. Первым пунктом всегда останется рейтинг команды (прошлая история программиста, его участие в других проектах, связь на прямую, фотография). Найдите информацию о нём. Нашли причастность к мошенничеству прошедшего ICO? Бегите не оглядываясь. Оценивайте проект на будущее (это, кстати, основа всего крипто-бизнеса). Новые идеи лучше заходят, чем старые. Они шаблонные и не несут в себе никакой прибыли, не тянут новых людей. Всё это конечно за вас будет делать ассоциация. Но это не мешает вам заниматься сортировкой проектов самостоятельно. А может даже это спровоцирует вас на написание своего блога о криптовалюте. Может вы станете профессиональным аналитиком в данной сфере и будете помогать другим новичкам.

Платформа по оценке станет первой в мире. Ей в мире пока аналогов нет. Поэтому разработчикам остается пожелать успехов и скорейшего ввода данной системы, пока это не сделали конкуренты из других стран. Это значительно обезопасит инвестиции граждан нашей страны. Может быть Россия станет центром по изучению технологии блокчейн и выбьется в лидеры.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
Nusk на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прогнозы экспертов о будущем криптовалют Анна Чернобай Горячие новости 0 30.10.2017 12:08
Виталик Бутерин о будущем криптовалют moskva Горячие новости 3 28.10.2017 04:11
Citigroup РФ ожидает повсеместного внедрения государ-ных криптовалют через 5-10 лет OPLOTT Новости криптовалют 0 06.07.2017 18:54
Через 5 лет стоимость рынка криптовалют достигнет $5 трлн tigr Новости криптовалют 12 06.07.2017 00:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Германия уходит на задний план: Москва и Пекин готовят новый газовый контракт
От Happy Money в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Закарпатский облсовет попросил "автономию" для области
От investHYIPmonitor в разделе «Политика и экономика»
Аватар butcher139
Invest-Coin - invest-coin.com - рефбэк
От butcher139 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар all-hyips
FundsProgress - fundsprogress.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Джонни Диллинджер
ЦБ обещает сокращение инфляции.
От Джонни Диллинджер в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар besenok
Banking game - banking-game.com
От besenok в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
433,072
Тем
502,361
Сообщений
12,602,930

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram