Как в будущем проверять надежность ICO через ассоциацию криптовалют? - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

Nusk Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 11.06.2017 Сообщений: 45 Благодарностей: 2 УГ: 3 КП: 0.000

Как в будущем проверять надежность ICO через ассоциацию криптовалют?





В России начнут проверять ICO на возможное мошенничество.



Япония, США, Россия – все страдают из-за хакеров. Они вмешиваются в жизнь не только крупных банков, но и обычных пользователей глобальной сети. Только в Японии замечено больше 100 нелегальных переводов с помощью криптовалюты. Биржа, которая « молотит » миллиарды 24/7 не способна фильтровать все эти транзакции. Это отличная маскировка. Мы же конечно чаще сталкиваемся со всяческими пирамидами, нежели с отмыванием. И эти нелегальные сферы естественно будут контролировать. Поэтому очень интересно, что несёт в себе государственная программа защиты сбережений крипто-инвесторов.



Сортировка ICO по рейтингу.



Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ).

Занимается разработкой проектов, направленных на развитие технологии блокчейн в нашей стране и за рубежом. Вносит вклад в развитие цифровой экономики. Отлично подходит для предпринимателей, которые заинтересованы в сохранности своих сбережений. Ассоциация постоянно проводит мероприятия по продвижению технологии в разных странах мира. Также активно помогает своим инвесторам и новым ICO (все они конечно же фильтруются и не несут в себе никакой угрозы). Данная фильтрация несёт в себе юридический и технологический анализ предстоящих проектов. РАКИБ в отличие от нашего правительства активно поддерживает блокчейн и видит его во всех экономических сферах страны, поэтому сотрудники компании развивают « умные контракты ».



Какие цели ставят сами себе?



Развиваться и стать экспертами в области создания нормативно-правовых, административных пунктов, рассматриваемых в технологии. Увеличить масштабы внедрения технологии в различных сферах жизни нашей страны. Создать удобную среду для государственных и общественных сфер. Подготовить проекты по поддержанию технологии блокчейн не только в государственных вопросах, но и в среднем и малом бизнесе.



Первичные цели.



Российская ассоциация блокчейна уже давно вовлечена в создание единого стандарта для оценки надежности компаний, планирующих произвести первичное размещение своих монет (Initial Coin Offering). Эта система будет актуальна не только в России, но и за рубежом. По словам представителей самой организации это позволит инвесторам не беспокоиться о вложенных средствах. А организаторам ICO проектов не тратить огромные средства на раскрутку и привлечение интересующихся лиц, ибо все актуальные, безопасные и лучшие проекты будут собраны в один целый список. От чего же будет отталкиваться руководство, чтобы добавить ваш « мощный » проект на свою площадку? Правила для всех будут едины. А более сложные аспекты вашего проекта обговариваются индивидуально. Как и говорилось в начале статьи, идеей ввода данного ограничения послужила проблема огромного количества мошенников. По словам руководителя РАКИБ’а, сейчас многие руководители пытаются накрутить себе рейтинг на каком-нибудь популярном блоге, а потом оправдываться перед инвесторами или доить из них еще больше «битков».







Ещё раз о главных аспектах выбора ICO.



Идеи опытных инвесторов в криптовалюты и руководства РАКИБ сходятся. В любом серьёзном проекте должно быть множество правильных пунктов. Первым пунктом всегда останется рейтинг команды (прошлая история программиста, его участие в других проектах, связь на прямую, фотография). Найдите информацию о нём. Нашли причастность к мошенничеству прошедшего ICO? Бегите не оглядываясь. Оценивайте проект на будущее (это, кстати, основа всего крипто-бизнеса). Новые идеи лучше заходят, чем старые. Они шаблонные и не несут в себе никакой прибыли, не тянут новых людей. Всё это конечно за вас будет делать ассоциация. Но это не мешает вам заниматься сортировкой проектов самостоятельно. А может даже это спровоцирует вас на написание своего блога о криптовалюте. Может вы станете профессиональным аналитиком в данной сфере и будете помогать другим новичкам.



Платформа по оценке станет первой в мире. Ей в мире пока аналогов нет. Поэтому разработчикам остается пожелать успехов и скорейшего ввода данной системы, пока это не сделали конкуренты из других стран. Это значительно обезопасит инвестиции граждан нашей страны. Может быть Россия станет центром по изучению технологии блокчейн и выбьется в лидеры. Япония, США, Россия – все страдают из-за хакеров. Они вмешиваются в жизнь не только крупных банков, но и обычных пользователей глобальной сети. Только в Японии замечено больше 100 нелегальных переводов с помощью криптовалюты. Биржа, которая « молотит » миллиарды 24/7 не способна фильтровать все эти транзакции. Это отличная маскировка. Мы же конечно чаще сталкиваемся со всяческими пирамидами, нежели с отмыванием. И эти нелегальные сферы естественно будут контролировать. Поэтому очень интересно, что несёт в себе государственная программа защиты сбережений крипто-инвесторов.Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ).Занимается разработкой проектов, направленных на развитие технологии блокчейн в нашей стране и за рубежом. Вносит вклад в развитие цифровой экономики. Отлично подходит для предпринимателей, которые заинтересованы в сохранности своих сбережений. Ассоциация постоянно проводит мероприятия по продвижению технологии в разных странах мира. Также активно помогает своим инвесторам и новым ICO (все они конечно же фильтруются и не несут в себе никакой угрозы). Данная фильтрация несёт в себе юридический и технологический анализ предстоящих проектов. РАКИБ в отличие от нашего правительства активно поддерживает блокчейн и видит его во всех экономических сферах страны, поэтому сотрудники компании развивают « умные контракты ».Развиваться и стать экспертами в области создания нормативно-правовых, административных пунктов, рассматриваемых в технологии. Увеличить масштабы внедрения технологии в различных сферах жизни нашей страны. Создать удобную среду для государственных и общественных сфер. Подготовить проекты по поддержанию технологии блокчейн не только в государственных вопросах, но и в среднем и малом бизнесе.Российская ассоциация блокчейна уже давно вовлечена в создание единого стандарта для оценки надежности компаний, планирующих произвести первичное размещение своих монет (Initial Coin Offering). Эта система будет актуальна не только в России, но и за рубежом. По словам представителей самой организации это позволит инвесторам не беспокоиться о вложенных средствах. А организаторам ICO проектов не тратить огромные средства на раскрутку и привлечение интересующихся лиц, ибо все актуальные, безопасные и лучшие проекты будут собраны в один целый список. От чего же будет отталкиваться руководство, чтобы добавить ваш « мощный » проект на свою площадку? Правила для всех будут едины. А более сложные аспекты вашего проекта обговариваются индивидуально. Как и говорилось в начале статьи, идеей ввода данного ограничения послужила проблема огромного количества мошенников. По словам руководителя РАКИБ’а, сейчас многие руководители пытаются накрутить себе рейтинг на каком-нибудь популярном блоге, а потом оправдываться перед инвесторами или доить из них еще больше «битков».Идеи опытных инвесторов в криптовалюты и руководства РАКИБ сходятся. В любом серьёзном проекте должно быть множество правильных пунктов. Первым пунктом всегда останется рейтинг команды (прошлая история программиста, его участие в других проектах, связь на прямую, фотография). Найдите информацию о нём. Нашли причастность к мошенничеству прошедшего ICO? Бегите не оглядываясь. Оценивайте проект на будущее (это, кстати, основа всего крипто-бизнеса). Новые идеи лучше заходят, чем старые. Они шаблонные и не несут в себе никакой прибыли, не тянут новых людей. Всё это конечно за вас будет делать ассоциация. Но это не мешает вам заниматься сортировкой проектов самостоятельно. А может даже это спровоцирует вас на написание своего блога о криптовалюте. Может вы станете профессиональным аналитиком в данной сфере и будете помогать другим новичкам.

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