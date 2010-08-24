Goldman Sachs прогнозирует рост Amazon до $ 1,450 за акцию - Горячие новости | MMGP
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Goldman Sachs прогнозирует рост Amazon до $ 1,450 за акцию

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Goldman Sachs прогнозирует рост Amazon до $ 1,450 за акцию
По данным Bloomberg, компания Goldman Sachs в записке клиентам написала, что акции Amazon могут дойти до отметки $ 1450 в ближайшие 12 месяцев. Это самая высокая оценка на Уолл-стрит.



Аналитик компании Хит Терри написал: «Мы по-прежнему считаем, что темпы инноваций Amazon, внедрение гибкости ценообразования и устаревающая корпоративная технологическая база приведут к переезду рабочих нагрузок в облако. Мы до сих пор рекомендуем покупать акции компании, повысив целевой показатель до $ 1450 с $ 1350».

Amazon постоянно увеличивает количество инновационных продуктов и проникает в мир разработчиков, предлагая им широкий ассортимент услуг. Компания также стимулирует создание конкуренции в отрасли. Но в отличие от своих конкурентов, Amazon объединяет множество преимуществ в одном пакете услуг.

Компания Goldman Sachs заняла самую бычью позицию на Уолл-стрит. Они ожидают 21% рост стоимости Amazon по сравнению с нынешней ценой в $ 1,257 за акцию. Стоит отметить, что главный исполнительный директор AWS Энди Ясси выступит с докладом на конференции в среду, а в четверг — главный технический директор Вернер Вогельс. Если они анонсируют новые продукты, Goldman Sachs может снова повысить целевую стоимость акций.



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