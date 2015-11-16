BTStrade - btstrade.biz - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BTStrade - btstrade.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 23:04
#1
Премиум
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
BTStrade - btstrade.biz
Описание проекта: BTStrade была основана в 2016 году сообществом трейдеров фондового рынка. Нашими основными приоритетами являются исследования и интеграция эффективных торговых моделей. Наши инновационные подходы и безупречная репутация привлекли в наши ряды многих ведущих трейдеров, которые демонстрируют отличные долгосрочные показатели.

Инвестируйте деньги с профессионалами и присоединяйтесь к успешному сообществу инвесторов в BTStrade!

Инвестиционные планы:

Lite: 0,8% в день
Min:0,01B
Max:0.5B
Дни - 30
Начисление- ежедневное

Medium: 1% в день
Min: 0.5B
Max:10B
Дни - 30
Начисление- ежедневное

Soft: 1.2% в день
Min: 10B
Max:-
Дни - 30
Начисление- ежедневное

Optimal: 1% в день
Min:0.01B
Max:0.5
Дни - 90
Начисление- ежедневное

LUX :1.2% в день
Min: 0.5B
Max:10B
Дни - 90
Начисление- ежедневное

Premium: 1.5% в день
Min:10B
Max: -
Дни - 90
Начисление- ежедневное

Действует 10-ти уровневая реферальная программа: 10% от вкладов ваших рефералов 1 уровня, 5% от 2 уровня, 4% от 3 уровня, 3% от 4 уровня, и по 1% для рефералов с 5 по 10 уровни!!

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Последний раз редактировалось Sapiens; Сегодня в 23:11.
sokoloffalex345 на форуме  
Старый Сегодня, 23:23
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,669
Благодарностей: 1,700
УГ: 18
КП: 0.052
подарки
Re: BTStrade - btstrade.biz
о админ шлак свой принес
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 23:29
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 7,455
Благодарностей: 4,363
УГ: 28
КП: 0.196
подарки
Re: BTStrade - btstrade.biz
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
о админ шлак свой принес
Да тут и до шлака не дотягивает, лицухи нет, стата жесть
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Alexvv11 на форуме  
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Метки
bitcoin, btstrade, инвестиции
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:34
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