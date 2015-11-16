BTStrade - btstrade.biz - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Описание проекта:
BTStrade была основана в 2016 году сообществом трейдеров фондового рынка. Нашими основными приоритетами являются исследования и интеграция эффективных торговых моделей. Наши инновационные подходы и безупречная репутация привлекли в наши ряды многих ведущих трейдеров, которые демонстрируют отличные долгосрочные показатели.
Инвестируйте деньги с профессионалами и присоединяйтесь к успешному сообществу инвесторов в BTStrade!
Инвестиционные планы:
Lite: 0,8% в день
Min:0,01B
Max:0.5B
Дни - 30
Начисление- ежедневное
Medium: 1% в день
Min: 0.5B
Max:10B
Дни - 30
Начисление- ежедневное
Soft: 1.2% в день
Min: 10B
Max:-
Дни - 30
Начисление- ежедневное
Optimal: 1% в день
Min:0.01B
Max:0.5
Дни - 90
Начисление- ежедневное
LUX :1.2% в день
Min: 0.5B
Max:10B
Дни - 90
Начисление- ежедневное
Premium: 1.5% в день
Min:10B
Max: -
Дни - 90
Начисление- ежедневное
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