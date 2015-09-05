обзор реальной фермы на 3х 1080ti . расход -доход - Майнинг (mining) | MMGP
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обзор реальной фермы на 3х 1080ti . расход -доход

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Старый Сегодня, 22:50
#1
Интересующийся
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.11.2017
Сообщений: 104
Благодарностей: 28
УГ: 0
КП: 0.203
обзор реальной фермы на 3х 1080ti . расход -доход
Доброго времени суток ! Эту статью я решил посвятить тем людям , которые хотят заняться майнингом ! Поизучав форум нижеприведенной информации не нашел ! Тут я приведу реальные цифры на 02,12,2017 ! Как дальше поступать - решать Вам !
Приведу пример одной из своих рабочих ферм - копаю ZEC -
ферма - риг - собранна на 3х видеокартах - Palit GeForce GTX1080 TI GameRock Edition 11 GB OC - 758 евро (1шт)
блок питанитания - Corsair RMi Series RM1000i PFC 80+ Gold modular 1000 Watt - 150 евро
материнская плата - ASRock H81 PRO BTC R2.0 Bitcoin Sockel 1150 ATX - 64 евро
процессор - Intel Celeron G1840 2 core (Dual Core) CPU with 2.80 GHz - 34 евро
оперативка - Intenso Notebook Pro 4GB DDR3 1600 CL11 - 30 евро
жесткий диск - Team SSD L5 LITE 60GB - 33 евро
кулер - Xilence C I200 (XC030) - 7 евро
Все это беру на computeruniverse
Райзера заказываю в китае на Али - 10 шт - 60$ поштучно по 8 $ - 3 шт - 24 $
итого - 2612 евро + доставка(Казахстан) где то 160 евро! = 2772 евро !
каркас , сборку и установку программ делаю сам - для совсем начинающих - думаю в 50$ уложитесь ) эти деньги считать не буду !
Теперь доход- сразу скажу ! Карты не в разгоне ! - сток - при разгоне дадут больше на 20% приблизительно , но теряется гарантия и снижается значитеоьно срок эксплуатации!!
Это выписка с ZEC пула 02,12,2017 без учета электричества
Estimated earnings
Based on your average hashrate as well as the average block time and difficulty of the Zcash network over the last 24 hours.
Period ZEC USD BTC
Minute 0.00002 $0.01 ฿0.0000
Hour 0.00148 $0.48 ฿0.0000
Day 0.03551 $11.44 ฿0.0010
Week 0.24860 $80.05 ฿0.0073
Month 1.06542 $343.08 ฿0.0315
Потребление электроэнергии данной фермы(карты в стоке) - 850 ватт час.
612 кВт - 30 дней 24 часа . По моим тарифам - 50 $ .

итого 343 - 50 = 293 $ в месяц при вложении 2772 евро (или 3291 $ - для удобства рассчета по нашим курсам . германия только евро ! )

Окупаемость - 11,2 месяц! чистая матеметика !

Имейте ввиду 1080ti - это ТОП линейка !
если статья оказалась полезной и есть интерес - пишите - могу расписать так же на RX 480 и RX 580
__________________
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Vas73 вне форума  
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Alexsi38 (Сегодня)
Старый Сегодня, 23:06
#2
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2017
Сообщений: 637
Благодарностей: 150
УГ: 3
КП: 0.293
Re: обзор реальной фермы на 3х 1080ti . расход -доход
Цитата:
Сообщение от Vas73 Посмотреть сообщение
293 $
Ну соответственно что бы был более существенный доход, будет необходимо и больше вложиться!
Ну для большинства это один отличный источник доходов, но при таких вложениях, есть множество способов приумножения капитала.
Так что сделал для себя вывод, это тема необходима тем людям которым интересен именно сам способ заработка.
Спасибо за статью, хотя я сам для себя не рассматривал данный способ заработка, но как обще развивающая тема с полной раскладкой подноготной по полочкам, очень хорошая статья.
__________________
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Трудно – не значит невозможно!
Alexsi38 на форуме  
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