обзор реальной фермы на 3х 1080ti . расход -доход - Майнинг (mining) | MMGP

Vas73 Интересующийся

Имя: Василий Пол: Мужской Адрес: Дома Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 25.11.2017 Сообщений: 104 Благодарностей: 28 УГ: 0 КП: 0.203

обзор реальной фермы на 3х 1080ti . расход -доход Доброго времени суток ! Эту статью я решил посвятить тем людям , которые хотят заняться майнингом ! Поизучав форум нижеприведенной информации не нашел ! Тут я приведу реальные цифры на 02,12,2017 ! Как дальше поступать - решать Вам !

Приведу пример одной из своих рабочих ферм - копаю ZEC -

ферма - риг - собранна на 3х видеокартах - Palit GeForce GTX1080 TI GameRock Edition 11 GB OC - 758 евро (1шт)

блок питанитания - Corsair RMi Series RM1000i PFC 80+ Gold modular 1000 Watt - 150 евро

материнская плата - ASRock H81 PRO BTC R2.0 Bitcoin Sockel 1150 ATX - 64 евро

процессор - Intel Celeron G1840 2 core (Dual Core) CPU with 2.80 GHz - 34 евро

оперативка - Intenso Notebook Pro 4GB DDR3 1600 CL11 - 30 евро

жесткий диск - Team SSD L5 LITE 60GB - 33 евро

кулер - Xilence C I200 (XC030) - 7 евро

Все это беру на computeruniverse

Райзера заказываю в китае на Али - 10 шт - 60$ поштучно по 8 $ - 3 шт - 24 $

итого - 2612 евро + доставка(Казахстан) где то 160 евро! = 2772 евро !

каркас , сборку и установку программ делаю сам - для совсем начинающих - думаю в 50$ уложитесь ) эти деньги считать не буду !

Теперь доход- сразу скажу ! Карты не в разгоне ! - сток - при разгоне дадут больше на 20% приблизительно , но теряется гарантия и снижается значитеоьно срок эксплуатации!!

Это выписка с ZEC пула 02,12,2017 без учета электричества

Estimated earnings

Based on your average hashrate as well as the average block time and difficulty of the Zcash network over the last 24 hours.

Period ZEC USD BTC

Minute 0.00002 $0.01 ฿0.0000

Hour 0.00148 $0.48 ฿0.0000

Day 0.03551 $11.44 ฿0.0010

Week 0.24860 $80.05 ฿0.0073

Month 1.06542 $343.08 ฿0.0315

Потребление электроэнергии данной фермы(карты в стоке) - 850 ватт час.

612 кВт - 30 дней 24 часа . По моим тарифам - 50 $ .



итого 343 - 50 = 293 $ в месяц при вложении 2772 евро (или 3291 $ - для удобства рассчета по нашим курсам . германия только евро ! )



Окупаемость - 11,2 месяц! чистая матеметика !



Имейте ввиду 1080ti - это ТОП линейка !

если статья оказалась полезной и есть интерес - пишите - могу расписать так же на RX 480 и RX 580

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

__________________