обзор реальной фермы на 3х 1080ti . расход -доход - Майнинг (mining) | MMGP

Цитата:
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Сообщение от Vas73
293 $
Ну соответственно что бы был более существенный доход, будет необходимо и больше вложиться!
Ну для большинства это один отличный источник доходов, но при таких вложениях, есть множество способов приумножения капитала.
Так что сделал для себя вывод, это тема необходима тем людям которым интересен именно сам способ заработка.
Спасибо за статью, хотя я сам для себя не рассматривал данный способ заработка, но как обще развивающая тема с полной раскладкой подноготной по полочкам, очень хорошая статья.