Компании переплатили $ 62 млрд за облачное хранение данных - Горячие новости | MMGP

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Компании переплатили $ 62 млрд за облачное хранение данных

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Компании переплатили $ 62 млрд за облачное хранение данных
Многие компании перемещают свои центры обработки данных в облако, в надежде, что это сэкономит им деньги. На деле все выходит иначе. В большинстве случаев, компании переносят внутреннее хранилище в облако и не сокращают свои расходы.



Компании, переносящие вычисления в облако, ошибочно рассчитывают необходимый объем услуг. Они переоценивают необходимые мощности, в результате чего платят столько же. Все проблемы исходят из того, что при расчетах частные компании полагаются на данные собственных центров обработки данных, которые плохо настроены.

Более 80% внутренних вычислительных центров имеют больше пространства для хранения, чем это необходимо. Но компании не проводят регулярные проверки данной величины. В конечном счете, им приходится платить за дополнительное электричество, охлаждение и обслуживание мощностей, которые никогда не будут использованы.

По словам исследователя Стэндфордского университета Джонатана Комеи, дополнительная стоимость постоянно растет. В среднем, компании переплачивают 36% от стоимости необходимых им услуг. Учитывая прогнозы Gartner, в 2018 году объем мирового облачного рынка вырастет до $ 173 млрд. Оптимизация рабочих нагрузок поможет компаниям по всему миру сэкономить $ 62 млрд.

Комеи обнаружил, что только 20% компаний экономят от перехода на облачные серверы. А 80% — только увеличивают свои годовые расходы. Но экономить могут все 100%, для этого необходимо регулярно проводить анализ используемых серверных мощностей.



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