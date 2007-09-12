Конкурс по ставкам на спорт №67 ($100 от Betpamm) - Конкурсы по ставкам на спорт | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,072 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Конкурс по ставкам на спорт №67 ($100 от Betpamm)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP, посвященные букмекерству.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Регулярные конкурсы для любителей спорта находятся здесь!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:38
#1
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,833
Благодарностей: 4,850
УГ: 27
подарки
награды Волшебный горшочек 
Конкурс по ставкам на спорт №67 ($100 от Betpamm)
Правила:

Конкурс проходит 1-31 декабря. Время конкурса московское, до конца месяца должны быть рассчитаны все ставки.

Участвовать может любой пользователь форума mmgp, имеющий 50 сообщений.

Необходимо зарегистрировать на бетпамме счёт на виртуальные или реальные деньги, скопировать в эту тему название счёта. Если у Вас ещё нету аккаунта на бетпамме, то зарегистрируйтесь по этой ссылке.

Создание памм-счёта (на виртульные деньги) :
- в поле Название ввести произвольное название латинскими буквами.
- в поле Капитал указать размер банка. Не меньше 100vrur/10$, но и не больше средств доступных на лицевом счету VRURxxxx/USDxxxx.
- в списке Лицевой счет выбрать "VRURxxxx" или "USDxxxx"
- в списке Лицевой счет выбрать "VRURxxxx"
- в списке Показывать историю - Показывать рассчитанные или Показывать все.
- в поле Макс ставка на рынок,% желательно указать 5
- в поле Группа указать "mmgp_betpamm_67" без кавычек, это автоматически включит Ваш ПАММ счёт в рейтинг турнира.

На своём демо-аккаунте необходимо сделать 20-25 ставок "ЗА".

Все ставки ровно по 5% от текущего банка. Не более 1 ставки на одно событие (не путать с "рынком").

Минимальный коэффициент - 1.5, максимальный - 4.0

Разрешается делать не более 3 ставок в день. Если счёт на реальные деньги, то нету ограничений на максимальное количество ставок за день.

В каких случаях происходит дисквалификация из конкурса:
Если по итогам конкурса количество ставок участника менее 20 или более 25.
Если были ставки размером менее чем 4.9% или более чем 5.1%.
Если были ставки с коэффициентом более 4.0 или менее 1.5.
При редактировании сообщения с названием своего памм-счёта.
Если были 2 и более ставки на одно и тоже событие.
Если сделаны ставки до того, как опубликовали свой памм-счёт в эту тему.
и в других случаях при нарушение правил!

Тот у кого по итогам месяца больше процент доходности на счету, тот и выше в турнирной таблице.

Турнирную таблицу можно смотреть здесь

Регистрация в конкурсе доступна до 25 числа включительно. Жалобы по итогам конкурса принимаются в течение 24 часов после оглашения результатов.

дополнения в правила:

новые памм-счета в турнирной таблице появляются не позже 24 часов.
ограничения для паммов на виртуальные деньги: суммарно на всех счетах разрешается размещать не более 3 ставок в сутки.
ограничения для паммов на реальные деньги: для новых аккаунтов со сроком жизни меньше 90 дней, нельзя сделать ставку если на рынке меньше 200$
когда делаете ставку, в графе "размер ставки" рекомендую выставлять 5%

Спонсор конкурса - Betpamm

Призовой фонд - 100$

Распределение призового фонда:

1-е место 50$ (на счёт betpamm, сразу возможен вывод средств)
2-е место 30$ (на счёт betpamm, сразу возможен вывод средств)
3-е место 20$ (на счёт betpamm, сразу возможен вывод средств)
*призы выплачиваются при доходности не менее +16.5%


Укороченный вариант правил:

1. зарегистрировать памм-счёт.
2. выложить название памм-счёта в тему.
3. во время конкурса сделать 20-25 ставок по 5% на различные события, с коэффициентами 1.5-4.0
4. если пункты 1-3 выполнены не по порядку или с ошибками, то вы будете дисквалифицированы из конкурса.

Видео для пункта 1-2:
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Оплаченная реклама:
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
tiu-bik на форуме  
Сказали спасибо:
zorrofx (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:53
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 457
Благодарностей: 68
УГ: 0
КП: 0.088
подарки
Re: Конкурс по ставкам на спорт №67 ($100 от Betpamm)
Zorro (zorro_67)
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
zorrofx вне форума  
Старый Сегодня, 23:02
#3
Любитель
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 09.01.2016
Сообщений: 129
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.016
подарки
Re: Конкурс по ставкам на спорт №67 ($100 от Betpamm)
ПАММ-счет maksimpro (foxs67)
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
maksimpro на форуме  
Старый Сегодня, 23:03
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: รัสเซีย
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.09.2007
Сообщений: 826
Благодарностей: 139
Записей в блоге: 3
УГ: 17
КП: 0.172
подарки
Re: Конкурс по ставкам на спорт №67 ($100 от Betpamm)
ПАММ-счет qazex (simon67)
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
simon на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конкурс по ставкам на спорт №51 ($100 от Betpamm) tiu-bik Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 69 11.09.2016 13:16
Конкурс по ставкам на спорт №47 ($100 от Betpamm) tiu-bik Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 52 10.05.2016 19:28
Конкурс по ставкам на спорт №46 ($100 от Betpamm) tiu-bik Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 46 09.04.2016 18:51
Конкурс по ставкам на спорт №40($100 от Betpamm) tiu-bik Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 73 20.10.2015 02:35
Конкурс по ставкам на спорт №39 ($100 от Betpamm) tiu-bik Архив: Конкурсы по ставкам на спорт 97 10.09.2015 10:17

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар HighVoltageLP
Подскажите чайннику движок
От HighVoltageLP в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар nlobp
Русский Банк Сбережений - rusbsbank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар tanrad
Валютные хедж-фонды пали жертвой непоследовательности рынков
От tanrad в разделе «Новости и слухи рынка форекс»
Аватар nlobp
Мастика торт - mastikatort.com.ua (Украина: товары для кондитера)
От nlobp в разделе «Интернет-магазины»
Аватара нет
Данные по рентабельности добычи сланцевого газа в США
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Pilot-80
Cash-usd - cash-usd.net
От Pilot-80 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
433,072
Тем
502,361
Сообщений
12,602,930

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram